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Diyarbakır'da 7 polisin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı yakalandı

Saldırıyı PKK üstlenmişti

02 Nisan 2016 13:33

Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi'nde geçen perşembe günü polis servis midibüsüne, bomba yüklü otomobili patlatarak saldırıda bulunarak PKK'lı A.Ç.'nin, Kocaköy İlçesi'nde yakalandığı bildirildi.

DHA'nın haberine göre, saldırıda 7 polis şehit olurken, 13'ü polis 27 kişi yaralanmıştı. PKK'lı A.Ç.'nin de eylem öncesi beyaz renkli otomobili güzergah üzerine parketmesi kameralara yansımıştı.

Saldırıyı PKK'nın silahlı kolu HPG üstlenmişti. HPG'den yapılan açıklamada, saldırının Sur'daki operasyonlara misilleme olduğu belirtilmişti.

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