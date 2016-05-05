T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan vize serbestisine ilişkin bir açıklama yayımlandı

Yapılan yazılı açıklama "Haziran 2016 sonu itibariyle Schengen bölgesinde vize engelinin kaldırılmasını temenni ediyoruz" dendi

05 Mayıs 2016 00:24

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye vatandaşlarının Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilmesi için tavsiyede bulundu. Dışişleri Bakanlığı tarafından vize serbestisine ilişkin yapılan açıklamada, "AB Komisyonu raporu tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır. Söz konusu yasal öneriyle birlikte vatandaşlarımız için vizesiz seyahat kararının alınmasını teminen AB iç onay süreci başlatılmış bulunmaktadır. Vatandaşlarımıza yönelik vize serbestisi kararı için Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nde başlatılan onay sürecinin başarıyla tamamlanmasını ve 18 Mart tarihli Üçüncü Türkiye-AB Zirvesi'nde kararlaştırıldığı üzere Haziran 2016 sonu itibariyle Schengen bölgesinde vize engelinin kaldırılmasını temenni ediyoruz" dendi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından vize serbestisine ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın Schengen bölgesini vize almadan ziyaretleri amacıyla AB Komisyonu tarafından Vize Serbestisi Yol Haritası uyarınca hazırlanan üçüncü vize ilerleme raporu bugün (4 Mayıs) açıklanmıştır. Raporda, başta mevzuat çalışmaları ve operasyonel tedbirler olmak üzere ülkemizce kısa zamanda kayda değer ilerlemeler sağlandığına işaret edilerek, ülkemizin ilgili AB Tüzüğü’nde "Schengen vizesinden muaf ülkeler" listesine eklenmesine yönelik yasal öneri yapılmaktadır. Anılan yasal öneride Komisyon, Avrupa Parlamentosu ile AB Konseyi'ne yol haritası maddelerinin büyük ölçüde yerine getirildiğini belirterek, vatandaşlarımızın Schengen bölgesine vizesiz seyahatlerinin Haziran 2016 sonunda sağlanmasına yönelik tavsiyede bulunmaktadır.

“AB Komisyonu raporu tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır. Söz konusu yasal öneriyle birlikte vatandaşlarımız için vizesiz seyahat kararının alınmasını teminen AB iç onay süreci başlatılmış bulunmaktadır. Bundan sonra Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi bünyesinde karar alma süreci devam edecek olup, bu sırada ülkemizce yol haritası çerçevesinde çalışmalarımız sürdürülecektir. Kararlı ve özverili çabalarımızın ürünü olan bu sonuç memnuniyet vericidir. Bugün vatandaşlarımız AB'ye vizesiz seyahat etme imkanına en yakın noktada bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın Schengen ülkelerine vizesiz seyahati hiç şüphesiz AB'yle, beşeri, ekonomik ve kültürel bağlarımızın daha da derinleşmesine katkı sunacaktır. Vize serbestisiyle birlikte AB'yle yeni bir boyut kazanacak yarım asırlık çok boyutlu ilişkilerimiz halklarımız arasındaki etkileşimi ve iletişimi de perçinleyecektir.

“Vatandaşlarımıza yönelik vize serbestisi kararı için Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nde başlatılan onay sürecinin başarıyla tamamlanmasını ve 18 Mart tarihli Üçüncü Türkiye-AB Zirvesi'nde kararlaştırıldığı üzere Haziran 2016 sonu itibariyle Schengen bölgesinde vize engelinin kaldırılmasını temenni ediyoruz."

ETİKETLER

abvize muafiyetihaberdışişleri bakanlığı

İlgili Haberler

AB Komisyonu: Türk vatandaşlarına vize kalksın

Komisyonun tavsiyesinin Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nde onaylanması gerekiyor

Türkiye: AB'ye vizesiz seyahat için 72 kriteri tamamladığımızı düşünüyoruz; çipli pasaportlar 1 Haziran'da verilecek

Türkiye'den AB Komisyonu'nun "vizeler kaldırılsın" tavsiyesine ilk yorum...

Vize kararı Alman hükümetini memnun etti

AB Komisyonu'nun Türk vatandaşlarına Schengen Bölgesi'nde vize muafiyeti tanınması yönündeki tavsiye kararı Alman hükümetini memnun etti.

"Değişiklik önergeleri gelecek, AB'nin Türkiye'ye vize serbestisini istediğinde askıya alması gündeme gelebilir"

AB Haber Genel Yayın Müdürü Vakur Kaya: Erken davranıyoruz. Süreç yeni başladı

25 soruda vizesiz AB ne demek, valizini alan gidebilecek mi, vize tekrar dönebilir mi?

AB ve vize konusunda uzman İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas yanıtlıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24