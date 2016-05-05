Dışişleri Bakanlığı'ndan vize serbestisine ilişkin bir açıklama yayımlandı

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye vatandaşlarının Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilmesi için tavsiyede bulundu. Dışişleri Bakanlığı tarafından vize serbestisine ilişkin yapılan açıklamada, "AB Komisyonu raporu tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır. Söz konusu yasal öneriyle birlikte vatandaşlarımız için vizesiz seyahat kararının alınmasını teminen AB iç onay süreci başlatılmış bulunmaktadır. Vatandaşlarımıza yönelik vize serbestisi kararı için Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nde başlatılan onay sürecinin başarıyla tamamlanmasını ve 18 Mart tarihli Üçüncü Türkiye-AB Zirvesi'nde kararlaştırıldığı üzere Haziran 2016 sonu itibariyle Schengen bölgesinde vize engelinin kaldırılmasını temenni ediyoruz" dendi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından vize serbestisine ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın Schengen bölgesini vize almadan ziyaretleri amacıyla AB Komisyonu tarafından Vize Serbestisi Yol Haritası uyarınca hazırlanan üçüncü vize ilerleme raporu bugün (4 Mayıs) açıklanmıştır. Raporda, başta mevzuat çalışmaları ve operasyonel tedbirler olmak üzere ülkemizce kısa zamanda kayda değer ilerlemeler sağlandığına işaret edilerek, ülkemizin ilgili AB Tüzüğü’nde "Schengen vizesinden muaf ülkeler" listesine eklenmesine yönelik yasal öneri yapılmaktadır. Anılan yasal öneride Komisyon, Avrupa Parlamentosu ile AB Konseyi'ne yol haritası maddelerinin büyük ölçüde yerine getirildiğini belirterek, vatandaşlarımızın Schengen bölgesine vizesiz seyahatlerinin Haziran 2016 sonunda sağlanmasına yönelik tavsiyede bulunmaktadır.

“AB Komisyonu raporu tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır. Söz konusu yasal öneriyle birlikte vatandaşlarımız için vizesiz seyahat kararının alınmasını teminen AB iç onay süreci başlatılmış bulunmaktadır. Bundan sonra Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi bünyesinde karar alma süreci devam edecek olup, bu sırada ülkemizce yol haritası çerçevesinde çalışmalarımız sürdürülecektir. Kararlı ve özverili çabalarımızın ürünü olan bu sonuç memnuniyet vericidir. Bugün vatandaşlarımız AB'ye vizesiz seyahat etme imkanına en yakın noktada bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın Schengen ülkelerine vizesiz seyahati hiç şüphesiz AB'yle, beşeri, ekonomik ve kültürel bağlarımızın daha da derinleşmesine katkı sunacaktır. Vize serbestisiyle birlikte AB'yle yeni bir boyut kazanacak yarım asırlık çok boyutlu ilişkilerimiz halklarımız arasındaki etkileşimi ve iletişimi de perçinleyecektir.

“Vatandaşlarımıza yönelik vize serbestisi kararı için Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nde başlatılan onay sürecinin başarıyla tamamlanmasını ve 18 Mart tarihli Üçüncü Türkiye-AB Zirvesi'nde kararlaştırıldığı üzere Haziran 2016 sonu itibariyle Schengen bölgesinde vize engelinin kaldırılmasını temenni ediyoruz."