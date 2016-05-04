AB Komisyonu: Türk vatandaşlarına vize kalksın

Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden en önemli beklentileri arasında yer alan vize muafiyeti konusunda Brüksel’den olumlu haber geldi. Avrupa Birliği Komisyonu, Türk vatandaşlarına Schengen Bölgesi’ne girişte vize serbestisi uygulanması için karşılanması gereken kriterlere ilişkin değerlendirmesinin ardından vize muafiyeti tavsiyesinde bulundu.

Avrupa Birliği'nin hükümeti konumunda bulunan AB Komisyonu, "karşılanması gereken 72 kriterin tamamının olmasa bile çok büyük bölümünün karşılandığına" işaret etti ve Türkiye’den eksikleri bir an önce gidermesini talep etti.

AB Komisyonu’nun Türkiye’nin vizeden muaf ülkeler listesine dâhil edilmesi dolayısıyla vatandaşlarına vize serbestisi uygulanması yönündeki tavsiyesi sürecin devamı açısından büyük önem taşıyor. Komisyonun tavsiyesi bu aşamada vize muafiyetinin sağlandığı anlamı taşımıyor. Vize muafiyetinin sağlanabilmesi için siyasi onay sürecinin dişlemesi ve hem Avrupa Parlamentosu’nun, hem de AB Konseyi’nin kararı onaylaması gerekiyor.

Süreç nasıl işleyecek?

Hürriyet'in haberine göre, önümüzdeki hafta başlaması öngörülen süreçte konu ilk olarak AP’nin Sivil Özgürlükler ve İçişleri Komisyonu’nda ele alınacak. AP’de komisyon düzeyinde yapılacak görüşmelerin ardından AP Genel Kurulu devreye girecek. Bu kurumda yapılacak oylama basit çoğunluğa dayalı olacak. AP’de Türkiye karşıtı havanın en yüksek seviyelerinden birinde olması bu kurumdaki oylamanın zorlu olması riskini artırıyor. AP’den olumlu karar çıkması büyük ölçüde ana siyasi grupların takınacağı tavra bağlı olacak.

AP’den olumlu karar çıkarsa vize muafiyeti için AB Konseyi’ndeki süreç başlayacak. Bu kurumdaki süreçte ise oybirliği yerine nitelikli çoğunluk uygulaması kullanılacak. Başka bir deyişle Kıbrıs, Hollanda ya da Fransa gibi ülkelerin tek başlarına kararı veto etme hakları olmayacak. Olumlu karar alınması için oylamaya katılan ülkelerin yüzde 55’inin lehte oy kullanması ve bu ülkelerin toplam nüfusunun oylamaya katılan ülkelerin toplam nüfusunun yüzde 65’ine denk düşmesi koşulu aranacak. Bu da olumlu ya da olumsuz kararın ülkelerin oluşturacakları bloklara bağlı olacağı anlamına geliyor.

AB Konseyi’nden de onay çıkması halinde vize muafiyeti 1 Temmuz’dan itibaren devreye sokulacak.

1973 tarihli Katma Protokol'de öngörülmesine rağmen Türk vatandaşlarına serbest dolaşım hakkı 1980 yılından bugüne kadar tanınmadı. Türkiye, Suriyeli mültecilerin kitlesel göçüne çare arayan AB'nin istediği "Avrupa'ya geçen mültecilerin geri kabulünü" öngören anlaşmayı, mali desteğin yanı sıra Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması durumunda imzalamayı şart koştu. Vize muafiyeti için öngörülen 72 kriteri tamamına yakın ölçüde mevzuat düzenlemeleriyle yapan Türkiye, Türk vatandaşlarına vizenin kaldırılmasının haziran ayında kesin karara bağlanmış olmasını, aksi halde geri kabul anlaşmasını uygulamayacağını duyurdu.

Çipli pasaport

Avrupa Birliği biyometrik verilerin çip içinde olmasını şart koşuyor. Pasaport kapağına yerleştirilen çip içinde biyometrik veriler bulunuyor. Sahte pasaport kullanılmasını neredeyse yüzde 100 oranında önleyen çipli pasaportlar, özellikle yabancı terörist savaşçılar ve suç örgütlerinin kabusu. Çip içinde pasaport sahibinin kişisel verileri, parmak izi gibi değiştirilemez üzerinde oynanamaz bilgiler mevcut. Ayrıca suç örgütlerinin pasaport üzerindeki fotoğrafla oynayarak, kullanan kişiye benzettiği için sahte pasaport kullanan kişilerin yakalanması güçleşiyordu. Ancak çipli pasaportlardaki fotoğraflarda bariz izler denilen burun ve kulak yapısı, yüzdeki ben, yara izi gibi değiştirilmeyecek unsurlar olduğu için yakalanma oranı çok yükseliyor.