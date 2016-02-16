Dışişleri Bakanlığı: Rusya saldırılarına derhal son vermediği takdirde, ciddi sonuçlar doğacaktır

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Rusların Suriye'nin Azez ve Idlib bölgelerine yönelik bombardıman saldırılarının uluslararası hukuktaki karşılığının açık bir savaş suçu olduğunu öne sürerken "Rusya saldırılarına derhal son vermediği takdirde, daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalınması kaçınılmaz olacaktır" dendi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Suriye Uluslararası Destek Grubunun 11 Şubat’ta Münih’te yapılan toplantısında, Suriye’de çatışmaların durdurulmasına yönelik karar alınmıştı. Rusların bu karardan sonra Suriye’deki hava saldırılarını durdurmak yerine daha da artırdıkları ve sivilleri, hastaneleri, okulları özellikle hedef aldıkları esefle müşahede edilmektedir.

"Nitekim, son 24 saat içerisinde Azez’deki iki okul ve bir hastane ile İdlip/Maar’at El Numan’daki Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünün işlettiği hastaneye, Rusların gerçekleştirdiği uçak ve füze saldırıları sonucunda çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 30’un üstünde masum sivil hayatını kaybetmiştir. Yaralıların sayısı 100’ün üzerinde tahmin edilmektedir.

"Şiddetle kınadığımız bu saldırılar hiçbir şekilde insanlığa ve vicdana sığmadığı gibi, uluslararası hukuktaki karşılığı da açık bir savaş suçudur. Rusya Federasyonu işlediği bu suçlarla Suriye’deki iç savaşın daha da derinleşmesine ve bölgede tehlikeli bir tırmanmaya yol açmaktadır. Rusya Federasyonu, Suriye’yi barış ve istikrardan giderek uzaklaştıran bu eylem ve saldırılarına derhal son vermediği takdirde, daha büyük ve ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalınması kaçınılmaz olacaktır.