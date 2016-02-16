T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı: Rusya saldırılarına derhal son vermediği takdirde, ciddi sonuçlar doğacaktır

"Rusların Suriye'de yaptığı saldırılar açık bir savaş suçudur"

16 Şubat 2016 01:30

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Rusların Suriye'nin Azez ve Idlib bölgelerine yönelik bombardıman saldırılarının uluslararası hukuktaki karşılığının açık bir savaş suçu olduğunu öne sürerken "Rusya saldırılarına derhal son vermediği takdirde, daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalınması kaçınılmaz olacaktır" dendi. 

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Suriye Uluslararası Destek Grubunun 11 Şubat’ta Münih’te yapılan toplantısında, Suriye’de çatışmaların durdurulmasına yönelik karar alınmıştı. Rusların bu karardan sonra Suriye’deki hava saldırılarını durdurmak yerine daha da artırdıkları ve sivilleri, hastaneleri, okulları özellikle hedef aldıkları esefle müşahede edilmektedir. 

"Nitekim, son 24 saat içerisinde Azez’deki iki okul ve bir hastane ile İdlip/Maar’at El Numan’daki Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünün işlettiği hastaneye, Rusların gerçekleştirdiği uçak ve füze saldırıları sonucunda çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 30’un üstünde masum sivil hayatını kaybetmiştir. Yaralıların sayısı 100’ün üzerinde tahmin edilmektedir. 

"Şiddetle kınadığımız bu saldırılar hiçbir şekilde insanlığa ve vicdana sığmadığı gibi, uluslararası hukuktaki karşılığı da açık bir savaş suçudur. Rusya Federasyonu işlediği bu suçlarla Suriye’deki iç savaşın daha da derinleşmesine ve bölgede tehlikeli bir tırmanmaya yol açmaktadır. Rusya Federasyonu, Suriye’yi barış ve istikrardan giderek uzaklaştıran bu eylem ve saldırılarına derhal son vermediği takdirde, daha büyük ve ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalınması kaçınılmaz olacaktır.

ETİKETLER

suriyerusyaesadıdlibazeztürkiyedışişleri bakanlığı

İlgili Haberler

Rusya: Türkiye, Suriye'ye karadan girerse karşısına Rusya'yı alacak

"Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki YPG ve rejim mevzilerini vurmasını provokatif bir eylem"

BM: Halep ve Idlib'te okullara ve sağlık kuruluşlarına düzenlenen füze saldırılarında 50 sivil öldü

"Münih'te gerçekleşen Suriye Destek Grubu toplantısında verilen sözlere gölge düştü"

İran: Münih'te anlaştığımız Suriye'de ateşkesti; taraflar askeri çözümün olmadığını kabul etmeli

"El-Nusra ve IŞİD'e karşı savaşın durmamasına da karar verdik"

Esad: Türkiye ve Suudi Arabistan iki yıldır Suriye'ye askeri açıdan girmeye çalışıyor

"Ateşkes, 'teröristlerin konumlarını güçlendirmesini durdurmak' anlamına geliyor"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24