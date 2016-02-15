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Dünya

BM: Halep ve Idlib'te okullara ve sağlık kuruluşlarına düzenlenen füze saldırılarında 50 sivil öldü

"Münih'te gerçekleşen Suriye Destek Grubu toplantısında verilen sözlere gölge düştü"

15 Şubat 2016 22:24

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Halep ve İdlib'te 5 sağlık kuruluşu ile 2 okula düzenlenen füze saldırıları sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 sivilin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

Hürriyet'in haberine göre; Haq, basın brifinginde gazetecilerin, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün (MSF) desteklediği hastanelere yapılan hava saldırılarını sorması üzerine yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Bank Ki-mun'un yaklaşık 50 sivilin hayatını kaybettiği saldırılar nedeniyle derin kaygı duyduğunu belirterek, bu saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı.

Sağlık kuruluşları ve okullara düzenlenen saldırıların Suriye'de zaten kötü durumda olan sağlık ve eğitim sistemine daha da ağır zararlar vereceğini ifade eden Farhan Haq, "Bu saldırılar, Münih'te gerçekleşen Uluslararası Suriye Destek Grubu toplantısında verilen sözlere gölge düşürmüştür" dedi.            

Haq, Uluslararası Suriye Destek Grubu ve uluslararası toplumun güvenirliği açısından Münih'te alınan kararların hayata geçirilmesinin önemine işaret etti.    

Saldırıları gerçekleştiren taraflara ilişkin bilgi vermeyen Haq, ölü sayısına ilişkin bilgileri UNICEF, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü ve diğer kaynaklardan temin ettiklerini, isabet alan hastanelerden ikisinin UNICEF'in de desteklediği sağlık kuruluşları olduğunu söyledi.              

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