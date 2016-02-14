Münih Güvenlik Zirvesi sona eriyor



Dünyanın birçok ülkesinden üst düzey siyasilerin katılımıyla üç gündür devam eden Münih Güvenlik Konferansı'nda üzerinde en fazla tartışılan konu Suriye'de Esad rejimi ve muhalefet arasında yaşanan ve yüz binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin de yerinden edilmesine yol açan iç çatışmalar oldu.

Konferansta söz alan çok sayıda lider Suriye'de beş yıldır süren iç savaşın sona erdirilmesi konusunda daha fazla çaba harcamaya hazır olduklarını dile getirdiler. Konferanstan önce barış müzakerelerine katılan ülkelerin bir hafta içinde Suriye'de ateşkese gidilmesi yönünde çalışmalar yapmaya hazır olduklarını açıklamaları, görüşmelerin iyimser bir tabloda seyretmesine yol açtı. İnsani yardımların da bölgeye ivedilikle ulaştırılması konusunda görüş birliğine varıldı. Aynı zamanda IŞİD'le mücadelenin sürdürülmesi konusunda da katılımcılar kararlılıklarını açıkladılar.

Ancak tüm bu planların yaşama geçirilmesi Rusya'nın gelecekte sergileyeceği tutuma bağlı. Zira Moskova Beşar Esad yönetimine desteğini sürdürmede kararlı. Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev konferansta katıldığı bir panelde, Rusya'nın barış için üzerine düşeni yapacağını, bu bağlamda ABD ile görüşmelerin sürdürülmesine önem verdiklerini açıkladı. Medvedev, Suriye ve Türkiye tarafından gündeme getirilen kara operasyonlarına ise karşı çıktı ve sorunun hükümet ve muhalefet arasında diyaloğu sağlamakla çözülebileceğini kaydetti.

"Soğuk savaş" damgası

Rus liderin konuşmasında sarf ettiği, "Batı ile yeni bir soğuk savaş dönemine girdik" şeklindeki ifadesi ise konferansa adeta damgasını vurdu. Ancak Medvedev sözlerinin devamında Batı ile daha yoğun bir işbirliği çağrısı yaparak, özellikle doğal gaz boru hattı projesinin ikincisi için AB ve Almanya'dan destek istedi.

Ukrayna'da devam eden krizin sona erdirilmesi konusunda ise Suriye kadar somut öneriler gündeme gelmedi. Münih Güvenlik Zirvesi kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Ukraynalı ve Rus mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Üst düzey bir Fransız diplomatın da katıldığı görüşmede krize çözüm olabilecek bir öneri masaya gelmedi. Steinmeier görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "Çatışmaların çözüme kavuşturulmasından hayli uzaktayız" değerlendirmesinde bulundu.

Libya'ya çağrı

Libya konusunda ise ülkenin tek ve güçlü bir iktidara kavuşturulmasına yönelik ortak bir çağrı yapıldı. Çok sayıda AB ülkesi ve ABD Libya'daki güçlere daha fazla diplomatik yaptırım uygulanması, ülkede istikrarın yeniden tesis edilmesi konusunda görüş bildirdi. Konferansa Libya'dan katılan diplomatik heyete ülkede tek bir siyasi iktidarın ivedilikle tesis edilmesi konusundaki talep aktarıldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier dünyanın birçok bölgesinde devam eden çatışmaların Almanya'nın uluslar arası koalisyonlara daha etkili katılım sağlaması gerçeğini gün yüzüne çıkardığını belirterek, Almanya'nın uluslararası çatışmalarda daha fazla sorumluluk yüklenmeye hazır olduğunu ifade etti.