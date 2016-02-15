Financial Times: Rusya mülteci krizini tırmandırmak için Suriye'de sivilleri vuruyor

Financial Times gazetesi manşetinde "Batı, Suriye savaşında Moskova'yı mültecileri silah olarak kullanmakla suçluyor" diyor. Gazete,"Batılı diplomatlar ve siyasetçiler, Moskova'nın mülteci krizini tırmandırmaya çalışmak için Suriye'de kasıtlı olarak sivilleri vurduğu uyarısında bulunuyor. Bu, hassas ateşkesin daha başlamadan bozulabileceğine dair bir işaret" ifadelerini kullandı.

Gazetenin haberinde özetle şöyle deniyor:

“Hedef Avrupa projesini baltalamak”

"ABD'li senatör John McCain, dün Münih'teki yıllık güvenlik konferansında "Rusya'nın stratejisinin odağında mülteci krizini tırmandırmak ve bunu bir silah olarak kullanarak Avrupa projesine sekte vurmak var" dedi.

ABD'nin yakın müttefiklerinden iki kıdemli siyasetçi ve bir Avrupalı istihbarat yetkilisi de McCain'in açıklamalarını destekler nitelikte konuştu. Bu, konferansta, askeri yetkililer, diplomatlar ve siyasetçiler arasında hâkim olan karamsar havayı yansıtıyor."

“Bu filmi Ukrayna'da da gördük”

"Bir Avrupalı yetkiliye göre Moskova siyasi avantaj sağlamak için mülteci krizini silah olarak kullanıyor. Fırın ve hastane gibi yerler hedef alınarak yerel halkın evlerini terk etmesi, Türkiye ve Avrupa'ya mülteci akınının yoğunlaşması hedefleniyor.

Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun Münih'te Cuma günü uzlaştığı ateşkesin Cuma günü başlaması planlanıyor. Moskova'nın hava operasyonları dengeleri Beşar Esad rejimi lehine değiştirdi, Suriye'nin kuzeyinde Washington'ın desteklediği birçok ılımlı muhalif grup teslim olma noktasına geldi.

Senatör McCain, 'Bu diplomasinin asgari saldırganlık için kullanılmasıdır. Bu strateji işe yarıyor, çünkü biz izin veriyoruz. Putin'in işini bitirdikten sonra faaliyetlerin durdurulmasını (ateşkes) kabul etmesi tesadüf değil. Bu filmi Ukrayna'da da gördük' dedi."