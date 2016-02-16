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Dünya

Esad: Türkiye ve Suudi Arabistan iki yıldır Suriye'ye askeri açıdan girmeye çalışıyor

"Ateşkes, 'teröristlerin konumlarını güçlendirmesini durdurmak' anlamına geliyor"

16 Şubat 2016 01:20

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suudi Arabistan ve Türkiye’nin iki yıldır Suriye’ye askeri açıdan girmeye çalıştıklarını söyledi.

Sputnik'in haberine göre; televizyonda yaptığı konuşmada, yerel uzlaşma çözümlerinin Suriye'deki krizi sona erdirmek için tek çözüm yolu olduğunun altını çizen Suriye Devlet Başkanı, gerçekleşmesi halinde bile ateşkesin tarafların her birinin silah kullanmayı bırakması anlamına gelmeyeceğini ifade etti.

Ateşkesin ‘teröristlerin konumlarını güçlendirmesini durdurmak' anlamına geldiğini söyleyen Suriye Devlet Başkanı, "Silahların, ekipmanların ya da teröristlerin taşınmasına; mevzilerin güçlendirilmesine izin verilmeyecek" diye konuştu.

Terörizmle savaşın Suriye devletinin hem şimdi hem de gelecekteki önceliği olduğunu belirten Esad, yaşanacak herhangi bir geçiş sürecinin anayasaya uygun olması gerektiğini belirtti.

Riyad destekli muhalefeti ‘teröristler ve hainler' olarak nitelendiren Suriye lideri, "Hiçbir ülke teröristlerle diyalogu sürdürmez ve biz de aynı şeyi yapacağız. Riyad'da oluşturulan delegasyon bir grup hain ve teröristten oluşuyor" dedi.

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