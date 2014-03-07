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Dünya

Dışişleri Bakanlığı: Kırım'daki referandum kararı tehlikeli ve yanlış

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kırım'da uzlaşı ve diyalog çağrısında bulunuldu

07 Mart 2014 00:25

Dışişleri Bakanlığı, Kırım Parlamentosunun Rusya'ya bağlanmak için referanduma gitme kararı ile ilgili olarak "Kararı, Kırım’daki farklı gruplar arasında ciddi kırılmalara yol açabilecek, bölgede ve ötesinde olumsuz sonuçlar doğurabilecek, tehlikeli ve yanlış bir adım olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Dışişleri'nden yapılan açıklama şöyle:  

"Ukrayna’ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu, bugün , 16 Mart 2014 tarihinde Kırım’ın statüsüyle ilgili bir referandum düzenleme kararı almıştır. Ukrayna’daki siyasi krizin, ülkenin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, demokratik ilkeler çerçevesinde, uluslararası hukuka ve anlaşmalara uygun şekilde çözülmesi gerektiğini vurgulayageldik.

Ayrıca, soydaşlarımız Kırım Tatarlarına da evsahipliği yapan Kırım Özerk Cumhuriyeti’ndeki koşulların özel bir hassasiyet taşıdığının altını çizerek, Kırım’da gerilimin düşürülmesi için ilgili tüm taraflara itidal ve sağduyu çağrısı yaptık. Bu anlayışla, sözkonusu referandum kararının, ülkedeki krizin çözümü gayretlerine katkı sağlamayacağına inanıyoruz. Kararı, Kırım’daki farklı gruplar arasında ciddi kırılmalara yol açabilecek, bölgede ve ötesinde olumsuz sonuçlar doğurabilecek, tehlikeli ve yanlış bir adım olarak değerlendiriyoruz. Ukrayna’daki siyasi krize, oldu bittilerle değil, yukarıda anılan temelde, uzlaşı ve diyalog yoluyla çözüm bulunabileceğini bu vesileyle bir kez daha anımsatmak istiyoruz."

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