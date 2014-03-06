T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama: Kırım'ın Rusya'ya bağlanması uluslararası kanunların ihlali olur

Kırımı Parlamentosu'nun Rusya'ya bağlanma kararına tepki gösteren Obama 'Ukrayna'nın geleceğine dair her türlü tartışmaya Ukrayna'nın meşru hükümeti de müdahil olmalıdır' dedi.

06 Mart 2014 23:38

Kırım Parlamentosu, Rusya'ya bağlanma ve 16 Mart'ta referanduma gitme kararına tepki gösteren ABD Başkanı Barack Obama "Bu karar Ukrayna'nın anayasasını ve uluslararası kanunları ihlal olur” dedi.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan ABD Başkanı Obama, referandum kararının Ukrayna anayasasına ve uluslararası kanunlara aykırı olduğunu söyledi.

Obama, "Bu karar Ukrayna'nın anayasasını ve uluslararası kanunları ihlal olur. Ukrayna'nın geleceğine dair her türlü tartışmaya Ukrayna'nın meşru hükümeti de müdahil olmalıdır. 2014 yılında, demokratik liderleri aşarak sınırların yeniden çizildiği dönemlerin çok gerilerde kaldığı günlerdeyiz" dedi.

Obama şöyle konuştu:

"Rusya'nın askeri müdahalesinden bu yana uluslararası toplumun, uluslararası kanunların ihlali anlamına gelen bu eylemi kınamaları ve Ukrayna hükümetini ve halkını desteklemeleri için harakete geçtik. Bu sabah, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekten veya Ukrayna halkının varlıklarını çalmaktan sorumlu kurum ve bireylere yönelik yaptırım getiren başkanlık emrini imzaladım. Benim talimatım doğrultusunda ABD Dışişleri Bakanlığı da bazı yetkililere ve belirli kişilere yönelik seyahat yasağı getirdi".

Bu kararların, Rusya'nın ve Kırım'daki durumdan sorumlu olanların bedel ödemesini sağlamak için yürüttükleri çabaların devamı olduğunu ifade eden Obama, bu adımları Avrupalı müttefikleriyle yakın kordinasyon içinde attıklarını bildirdi. Obama, uluslararası toplumun bu önemli dönemde birlik içinde olduğunu görmekten memnuniyetini dile getirerek, "(Uluslararası toplumla) birlikte hareket edeceğimize ve Ukrayna halkı ve hükümetini destekleme ve uluslararası kanunların ihlaline karşı durmadaki kararlılığımızda birlik içinde olacağımıza yönelik güvenim tam" dedi.

 

Kongreye çağrı

 

ABD Başkanı Obama, Kırım'ın geleceğine yönelik referendum kararıyla ilgili olarak da, "Bu karar Ukrayna'nın anayasasını ve uluslararası kanunları ihlal olur. Ukrayna'nın geleceğine dair her türlü tartışmaya Ukrayna'nın meşru hükümeti de müdahil olmalıdır. 2014 yılında, demokratik liderleri aşarak sınırların yeniden çizildiği dönemlerin çok gerilerde kaldığı günlerdeyiz" diye konuştu. Hem Rusya'nın hem de Ukrayna halkının çıkarlarına saygı göstererek bu krizi çözmenin yollarının da bulunduğunu hatırlatan Obama, bunu da uluslararası gözlemcilerin Kırım dahil Ukrayna'ya gitmesinden ve uluslararası katılımla birlikte Ukrayna ile Rusya'nın doğrudan istişaresinden geçtiğini ifade etti.

Obama, Rusya'nın Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyarak ve anlaşmalara uyarak Kırım'daki askeri üssünü hala muhafaza edebileceğini belirtirken, dünyanın da Ukrayna halkını seçimlere giderken destekleyeceğini bildirdi. Obama, "Eğer uluslararası kanunların bu ihlali devam ederse, ABD ile müttefiklerimiz ve uluslararası toplumun kararlılığı sabittir" dedi. Obama, bunun yanında Doğu Avrupa'daki müttefiklerinin güvenlik ve demokrasisine yönelik teyitleri noktasında adımlar attıklarını da bildirdi. Kongre'ye de çağrı yapan Obama, IMF'nin ve ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardımlarını desteklemelerini istedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'den de benzer tepki geldi. Merkel, "Kırım'da referandum düzenleme kararı gayrımeşru ve anayasaya aykırıdır" dedi.

ETİKETLER

obamaputinkırımrusyareferandumukrayna

İlgili Haberler

Kırım Parlamentosu Rusya'ya bağlanma kararı aldı

Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde, parlamento Rusya'ya katılma kararı aldı. Nihai karar, 16 Mart'taki referandumda verilecek

'Kırım krizinden AB de sorumlu'

Turizm Borsası Fuarı ITB için Berlin’e gelen AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu DW’ye Rusya'nın Kırım müdahalesini değerlendirdi. Çavuşoğlu, "Kırım krizinden Rusya kadar, AB’de sorumludur" dedi.

AB'den Rusya'ya yaptırım kararı

Rusya'nın Kırım politikasını değerlendiren AB'den vize muafiyeti müzakerelerinin askıya alınmasıyla başlayacak 'üç aşamalı strateji' kararı çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24