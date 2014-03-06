Obama: Kırım'ın Rusya'ya bağlanması uluslararası kanunların ihlali olur

Kırım Parlamentosu, Rusya'ya bağlanma ve 16 Mart'ta referanduma gitme kararına tepki gösteren ABD Başkanı Barack Obama "Bu karar Ukrayna'nın anayasasını ve uluslararası kanunları ihlal olur” dedi.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan ABD Başkanı Obama, referandum kararının Ukrayna anayasasına ve uluslararası kanunlara aykırı olduğunu söyledi.

Obama, "Bu karar Ukrayna'nın anayasasını ve uluslararası kanunları ihlal olur. Ukrayna'nın geleceğine dair her türlü tartışmaya Ukrayna'nın meşru hükümeti de müdahil olmalıdır. 2014 yılında, demokratik liderleri aşarak sınırların yeniden çizildiği dönemlerin çok gerilerde kaldığı günlerdeyiz" dedi.

Obama şöyle konuştu:

"Rusya'nın askeri müdahalesinden bu yana uluslararası toplumun, uluslararası kanunların ihlali anlamına gelen bu eylemi kınamaları ve Ukrayna hükümetini ve halkını desteklemeleri için harakete geçtik. Bu sabah, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekten veya Ukrayna halkının varlıklarını çalmaktan sorumlu kurum ve bireylere yönelik yaptırım getiren başkanlık emrini imzaladım. Benim talimatım doğrultusunda ABD Dışişleri Bakanlığı da bazı yetkililere ve belirli kişilere yönelik seyahat yasağı getirdi".

Bu kararların, Rusya'nın ve Kırım'daki durumdan sorumlu olanların bedel ödemesini sağlamak için yürüttükleri çabaların devamı olduğunu ifade eden Obama, bu adımları Avrupalı müttefikleriyle yakın kordinasyon içinde attıklarını bildirdi. Obama, uluslararası toplumun bu önemli dönemde birlik içinde olduğunu görmekten memnuniyetini dile getirerek, "(Uluslararası toplumla) birlikte hareket edeceğimize ve Ukrayna halkı ve hükümetini destekleme ve uluslararası kanunların ihlaline karşı durmadaki kararlılığımızda birlik içinde olacağımıza yönelik güvenim tam" dedi.

Kongreye çağrı

ABD Başkanı Obama, Kırım'ın geleceğine yönelik referendum kararıyla ilgili olarak da, "Bu karar Ukrayna'nın anayasasını ve uluslararası kanunları ihlal olur. Ukrayna'nın geleceğine dair her türlü tartışmaya Ukrayna'nın meşru hükümeti de müdahil olmalıdır. 2014 yılında, demokratik liderleri aşarak sınırların yeniden çizildiği dönemlerin çok gerilerde kaldığı günlerdeyiz" diye konuştu. Hem Rusya'nın hem de Ukrayna halkının çıkarlarına saygı göstererek bu krizi çözmenin yollarının da bulunduğunu hatırlatan Obama, bunu da uluslararası gözlemcilerin Kırım dahil Ukrayna'ya gitmesinden ve uluslararası katılımla birlikte Ukrayna ile Rusya'nın doğrudan istişaresinden geçtiğini ifade etti.

Obama, Rusya'nın Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyarak ve anlaşmalara uyarak Kırım'daki askeri üssünü hala muhafaza edebileceğini belirtirken, dünyanın da Ukrayna halkını seçimlere giderken destekleyeceğini bildirdi. Obama, "Eğer uluslararası kanunların bu ihlali devam ederse, ABD ile müttefiklerimiz ve uluslararası toplumun kararlılığı sabittir" dedi. Obama, bunun yanında Doğu Avrupa'daki müttefiklerinin güvenlik ve demokrasisine yönelik teyitleri noktasında adımlar attıklarını da bildirdi. Kongre'ye de çağrı yapan Obama, IMF'nin ve ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardımlarını desteklemelerini istedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'den de benzer tepki geldi. Merkel, "Kırım'da referandum düzenleme kararı gayrımeşru ve anayasaya aykırıdır" dedi.