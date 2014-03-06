'Kırım krizinden AB de sorumlu'



Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı ITB 48'inci kez kapılarını turizmcilere ve ziyaretçilerine açtı. 5 Mart'ta başlayan etkinlik 9 Mart'ta kadar devam edecek. Türkiye turizmi açısından büyük önem arz eden ITB'nin açılışına Türkiye'den AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Abdurrahman Arıcı katıldı. AB çerçevesinde ITB ve Türkiye turizmini DW'ye değerlendiren Bakan Çavuşoğlu ayrıca, AB'nin en güncel konularından biri olan Rusya'nın Kırım müdahalesi hakkındaki görüşlerini paylaştı.

'Berlin Duvarı'nın yerine yenilerini örmeyelim'

Türkiye'nin ticari ve turizm ortaklığının yanı sıra Almanya ve AB ile olan siyasi ortaklığına vurgu yapan Mevlüt Çavuşoğlu, AB'nin en güncel konularından biri olan Rusya'nın Kırım müdahalesini değerlendirdi. Bakan Çavuşoğlu, bu konuda Türkiye'nin AB ile aynı çizgide olduğunu ve Rusya'nın başka bir ülke sınırları içinde asker bulundurmasına karşı olduklarını ifade etti. Ancak Çavuşoğlu, Ukrayna'da cereyan eden olaylarda Rusya kadar AB'nin sorumluluğu olduğunu da ekledi. Bakan, gerek AB içindeki bazı ülkelerin gerekse Rusya'nın hala soğuk savaşın etkisinde politikalar izlediklerini savundu:”Rusya, demokratik standartlar açısından birçok Avrupa ülkesine göre geridir, zaten kendisi de bu konuda iddialı bir ülke değildir. Ancak bazı anti Rusyacı ülkelerin nefret tutumu içinde olması diğer ülkelerin ve AB'nin politikalarını da etkilemektedir. Büyük bir Avrupa politikası izlemek istiyorsak, yıkılan Berlin duvarının yerine yeni duvarlar örmemeliyiz. Bu konuda bana göre AB'nin politikalarını, özellikle genişleme ve komşuluk politikalarını gözden geçirmesi lazım.”

'Almanya'nın Kırım politikası örnek alınmalı'

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanlığı da yapan Mevlüt Çavuşoğlu, AB deneyimlerine dayanarak, Rusya gibi ülkelere dayatma yoluyla bir şeyler yaptırmanın mümkün olmadığını kaydetti. Çavuşoğlu, Rusya konusunda en isabetli ve en akılcı politikanın Almanya tarafından yürütüldüğünü söyledi:”Almanya'nın Rusya ile ilişkileri daha rasyonel ve daha mantıklı. Almanya, Rusya'daki problemleri görmezden mi geliyor? Hayır. Tam tersine en açık şekilde tavrını da koyuyor, eleştirisini de yapıyor. Ama Almanya, Rusya'nın Avrupa için, özellikle de enerji, gaz ve stratejik açıdan önemini biliyor. Bu nedenle Almanya'nın izlediği akılcı politikalar, AB ülkelerine de örnek olmalıdır diye düşünüyorum.”

“AB'ye Türkiye'yi anlatmada turizm önemli”

Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı ITB için Berlin'de bulunan AB Bakanı ayrıca, ITB'nin turizm için, turizmin de Türkiye için önemli olduğuna dikkat çekti. Çavuşoğlu, turizmin, AB'nin Türkiye'yi doğru anlayabilmesi adına da iyi bir köprü olabileceğini şu sözlerle dile getirdi:“Türkiye'ye gelen her turist ile birlikte Türkiye ile ilgili izlenimlerin değiştiğine, önyargıların yıkıldığına şahit oluyoruz. Aynı şekilde AB projeleri kapsamında Türkiye'ye gelen her Avrupalının da Türkiye'nin bir elçisi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla turizmi sadece bir ekonomik gelir olarak algılamıyoruz. Ayrıca AB sürecinde turizmin, halkların Türkiye'ye ve Türkiye'nin üyeliğine bakışında da pozitif bir değişiklik yarattığını görüyoruz. Bunu küçümsememek lazım.”

AB Bakanı Çavuşoğlu,Türkiye'nin en büyük ticari ortağı olan Almanya ile turizm alanındaki işbirliğinin de gittikçe büyüdüğünü ifade etti:”Turizm alanında sadece tur şirketleri değil, artık büyük Alman firmaları da İstanbul, Antalya gibi kentlerimizde ya da Ege sahillerimizde ciddi yatırımlar yapıyor. Bu da Almanya'dan gelen doğrudan sermaye demektir. Yani Türkiye ile Almanya arasındaki turizm işbirliği ticarette olduğu gibi birinci sıradadır.’ Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya ile Türkiye arasındaki ticari ve turizm ortaklığının, siyasi ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlamasını umduğunu vurguladı.

Dünyada gezi ve turizm trendlerinin belirlendiği Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı ITB'ye bu yıl 189 ülke katıldı. ITB'nin 2014 konuk ülkesi ise Meksika. Türkiye de 2010 yılında fuarın konuk ülkesi olmuştu. 1968 yılından bu yana fuara katılan Türkiye, bu yıl da 105 stant ve 124 katılımcı ile ziyaretçilerini ağırlıyor.