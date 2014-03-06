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Dünya
Deutsche Welle

Kırım Parlamentosu Rusya'yı tercih etti

Ukrayna'ya bağlı olan Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde parlamento Rusya'ya katılma kararı aldı. Kırım'ın statüsü ile ilgili referandumun ise 16 Mart'ta yapılacağı açıklandı.

06 Mart 2014 15:53


Kırım Parlamentosu'nda yapılan oylamada 81 milletvekilinden 78'i Kırım'ın Rusya Federasyonu'na bağlanmasına onay verdi.

Milletvekili Grigori Joffe oylamanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, parlamentonun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bu talebi değerlendirmesini istediğini kaydetti.

Ukrayna'daki hükümet ise alınan kararın meşru olmadığını savundu.

Kırım'ın statüsüyle ilgili nihai karar, planlanan referandumdan sonra belli olacak. Kırımlılara Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin Ukrayna'ya mı, yoksa Rusya'ya mı bağlanmasının sorulacağı referandumun 16 Mart'ta yapılacağı kaydedildi.

Referandum tarihi daha önce 30 Mart olarak belirlenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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