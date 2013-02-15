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Avukatlar, Dink cinayetinin 'kozmik oda'daki izini sordular

Dink ailesi avukatları, savcılığa başvurarak, kamuoyunda Genelkurmay'ın kozmik odalarında ele geçirilen ve Dink cinayetiyle ilgili olduğu öne sürülen bilgilerin istenmesini talep etti

15 Şubat 2013 15:35

Dink ailesinin avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir dilekçe vererek 25 Aralık 2009'da Seferberlik Tetkik Kurumu’nda yapılan aramada ele geçirilen bilgi ve belgelerden, Hrant Dink cinayetiyle ilgili olanları istedi.

Doğan Haber Ajansı muhabiri Selahattin Günday'ın haberine göre, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast düzenleneceği iddiaları üzerine 19 Aralık 2009’da 2 subay gözaltına alınmış, 25 Aralık 2009'dan başlayarak da hakim Kadir Kayan ve beş Cumhuriyet savcısı, 26 gün boyunca Seferberlik Tetkik Kurulu Ankara Bölge Başkanlığına ait 'kozmik oda'da bulunan belgeler üzerinde incelemeler yapmıştı.

Avukatlar dilekçede, basında, "2009 yılında Ankara Çukurambar semtinde Bülent Arınç’a yönelik suikast iddiaları üzerine Genelkurmay Seferberlik Tetkik Kurumu’nda yapılan aramalarda savcılığın, MİT ’in Meclis’e gönderdiği ihbar mektubunda anlatılanlara benzer bilgilere ulaştığı öğrenildi" iddialarının yer aldığını kaydetti. Bu nedenlerle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılarak, Seferberlik Tetkik Kurulu arşivlerinde yapılan incelemelerde ve yürütülen soruşturmada Hrant Dink cinayetine dair bilgilere ulaşılması durumunda bu bilgilerin istenilmesine karar verilmesi talep edildi. (

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