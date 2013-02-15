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Gizli Tanık: Aya Yorgi Kilisesi'nin papazını öldürecektik

Hrant Dink cinayetinde ortaya çıkan gizli tanık, polis muhbiri Erhan Tuncel ile birlikte, Büyükada'da bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nin papazını da öldürmek için plan yaptıklarını iddia etti

15 Şubat 2013 08:56

Volkan Koç

Gazeteci Hrant Dink'in tetikçisi Ogün Samast'ın yargılandığı 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen ihbar mektubu üzerine harekete geçen savcı Muammer Akkaş'a ihbar mektubunu gönderen, gizli tanığın, 'Erhan Tuncel ile birlikte Büyükada'da bulunan Aya Yorgi Kilisesi papazını öldürmek için plan yaptık ama adadan kaçmak zor olacağı için plandan vazgeçtik' iddiasında bulunduğu öğrenildi.

İfadesinde Dink cinayetine ilişkin bilgiler verdiği öğrenilen ihbarcı, dava kapsamında yargılanan ancak beraat ettikten sonra tahliye edilen Erhan Tuncel’i tanıdığını söyledi. Dink öldürülmeden önce AGOS'un önünde keşif yaptıklarını iddia eden gizli tanık, Büyükada'da bulunan Aya Yorgi Kilisesi papazını öldürmek için de plan yaptıklarını iddia etti.

Gizli tanık verdiği ifadesinde "Erhan Tuncel ile Büyükada’da bulunan Aya Yorgi Kilisesi’nin papazını öldürmek için plan yaptık. Uçakla İstanbul’a gelip Büyükada’ya geçtik. Burada keşif yaptık ve cinayetin ardından kaçmanın zor olacağını düşündük. Sonra otobüsle Tarbzon’a geri döndük. Benim ve Erhan Tuncel’in uçak biletleri araştırılsa, gerçek söylediğim ortaya çıkacak. Bana da Ogün Samast’a olduğu gibi  'Ardeşen' marka silah vardı.” dedi.

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