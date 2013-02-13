Dink davasındaki ihbarcı: Güvenliğimi sağlayın cinayetle ilgili bilgileri paylaşayım

Cezaevinde olduğu belirtilen bir ihbarcı, 'Benim ve ailemin can güvenliğini sağlarsanız cinayete ilişkin bilgi ve belgeleri paylaşırım' dedi. İhbar mektubu Dink savcısı tarafından incelemeye alındı.

Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın yargılandığı İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen bir itiraf mektubu, Dink soruşturmasını yürüten terörle mücadele savcısı Muammer Akkaş’ı harekete geçirdi.

Tokat'ta tutuklu bulunuyor

Selahattin Günday'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Tokat’ta tutuklu bir mahkum, Ogün Samast'ın örgüt suçundan yargılandığı İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne ihbar mektubu gönderdi. Kendisinin ve ailesinin can güvenliğinin sağlanması halinde cinayete ilişkin bilgi ve belgeleri paylaşmaya hazır olduğunu bildiren ihbarcının mektubu mahkeme tarafından savcı Akkaş’a gönderildi. İhbarı inceleyen Savcı Akkaş, ihbarı yapan mahkumu ve ailesini tespit ettirdi. Savcı Akkaş’ın talimatı ile ihbarcı ve ailesinin polis tarafından korumaya alındığı öğrenildi.

Savcı Akkaş’ın önümüzdeki günlerde dinlemeyi düşündüğü ihbarcının mektubunun detayları da ortaya çıktı. Dava kapsamında yargılanan ancak beraat ettikten sonra tahliye edilen Erhan Tuncel’i tanıdığını söylediği öğrenilen ihbarcının mektubunda cinayet öncesi Agos Gazetesi önünde keşif yaptıklarını iddia ettiği öğrenildi. İhbarcı cinayetin Erhan Tuncel ve kendisinin de içinde bulunduğu bir grup tarafından planlandığını öne sürdüğü öğrenildi.