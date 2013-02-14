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İhbarcı, Dink cinayetinde yeni isimler verdi

İhbar mektubu üzerine kendisinin ve ailesinin güvenliği sağlanan ihbarcı, ifadesinde cinayeti planlayan gruptaki kişilerin ismini verdi

14 Şubat 2013 21:14

Geçtiğimiz günlerde Ogün Samastın yargılandığı 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen ihbar mektubu üzerine harekete geçen savcı Muammer Akkaş, ihbarcının ilk ifadesini aldı.

Tokat’ta tutukludan gelen mektupta kendisinin ve ailesinin can güvenliğinin sağlanması halinde cinayete ilişkin bilgi ve belgeleri paylaşmaya hazır olduğu belirtilmişti. Savcı Akkaş, ihbarı yapan mahkumu ve ailesini tespit ettirdi ve ihbarcı ile ailesi polis tarafından korumaya alındı.

Ardından savcı Akkaş, ihbarcının ifadesinin alınması için talimat yazdı. Talimat yazısı kapsamında ihbarcının geçtiğimiz günlerde ifadesi alındı.

İfadesinde Dink cinayetine ilişkin bilgiler verdiği öğrenilen ihbarcı dava kapsamında yargılanan ancak beraat ettikten sonra tahliye edilen Erhan Tuncel’i tanıdığını söyledi. İhbarcı ayrıca ifadesinde cinayet öncesi Agos Gazetesi önünde Tuncel'le birlikte keşif yaptıklarını belirtti.

Cinayetin Erhan Tuncel ve kendisinin de içinde bulunduğu bir grup tarafından planlandığını söyleyen ihbarcı, söz konusu gruptaki isimleri de savcılığa bildirdi.

Aralarında asker ve sivil şahısların bulunduğu isimler savcılık tarafından incelemeye alındı. İfadedeki bilgileri ve isimleri incelemeye alan savcı Akkaş’ın soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi. İfadede yer alan isimler soruşturmaya dahil edildi.

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