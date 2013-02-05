Dink davasında temyiz duruşması yapılacak

Hrant Dink davasının temyiz istemini görüşen Yargıtay, bir sanığın dava dosyasını duruşmalı incelenmesi talebini değerlendirdi ve 17 Nisan'da o sanık için duruşma yapma kararı aldı. Diğer 18 sanık için inceleme duruşmasız dosya üzerinden yapılacak.

Kararı, davanın Yargıtay'da temyiz incelemesini yapan 9. Ceza Dairesi 12 yıl 6 ay ceza alan sanık Ersin Yolcu'nun talebi üzerine verdi.

Aralarında Yasin Hayal, Erhan Tuncel'in de bulunduğu 18 sanık içinse temyiz incelemesi böyle bir talepleri olmadığı için dosya üzerinden olacak.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesi davasında sanıkların terör örgütü üyesi olduklarına ilişkin suçlama ile ilgili delil olmadığına hükmetmiş, sanıkların beraatine karar vermişti.