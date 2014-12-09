Dink cinayetinde ifade sırası, dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Altay'da

Soruşturma kapsamında Erhan Tuncel ve Yasin Hayal de “’bilgi sahibi’’ sıfatıyla ifade verecek. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin, dönemin kamu görevlilerine yönelik soruşturmada savcı Yusuf Hakkı Doğan, Dink suikastının gerçekleştiği dönemde Trabzon Emniyet Müdürü olan Reşat Altay’ı “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırdı. Altay’ın önümüzdeki günlerde adliyeye gelerek savcı Doğan’a ifade vermesi bekleniyor.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Savcı Yusuf Hakkı Doğan, bugün sabah saatlerinde ise Bahadır Tekin’in ifadesini aldı. Tekin’in, 17 Şubat 2006’da memur Özcan Özkan ile beraber Trabzon Emniyeti’nden gönderilen, Yasin Hayal'in Dink'e yönelik ciddi eylem yapacağı kaydı sonrasında, ihbarda geçen Ümraniye'deki adrese gitmeyip, cinayetin ardından gitmiş gibi sahte tutanak tuttuğu saptanmıştı.

Soruşturma kapsamında Savcı Doğan’ın, cinayetin azmettiricilerinden Yasin Hayal ile Erhan Tuncel’i “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadeye çağırdığı öğrenildi.