T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dink cinayetinde ifade sırası, dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Altay'da

Savcı Doğan’ın, cinayetin azmettiricilerinden Yasin Hayal ile Erhan Tuncel’i ‘bilgi sahibi’ sıfatıyla ifadeye çağırdığı öğrenildi

09 Aralık 2014 10:22

Soruşturma kapsamında Erhan Tuncel ve Yasin Hayal de “’bilgi sahibi’’ sıfatıyla ifade verecek. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin, dönemin kamu görevlilerine yönelik soruşturmada savcı Yusuf Hakkı Doğan, Dink suikastının gerçekleştiği dönemde Trabzon Emniyet Müdürü olan Reşat Altay’ı “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırdı. Altay’ın önümüzdeki günlerde adliyeye gelerek savcı Doğan’a ifade vermesi bekleniyor.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Savcı Yusuf Hakkı Doğan, bugün sabah saatlerinde ise Bahadır Tekin’in ifadesini aldı. Tekin’in, 17 Şubat 2006’da memur Özcan Özkan ile beraber Trabzon Emniyeti’nden gönderilen, Yasin Hayal'in Dink'e yönelik ciddi eylem yapacağı kaydı sonrasında, ihbarda geçen Ümraniye'deki adrese gitmeyip, cinayetin ardından gitmiş gibi sahte tutanak tuttuğu saptanmıştı.

Soruşturma kapsamında Savcı Doğan’ın, cinayetin azmettiricilerinden Yasin Hayal ile Erhan Tuncel’i “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadeye çağırdığı öğrenildi.

 

ETİKETLER

hrant dinkreşat altayyasin hayalerhan tuncelifadeşüphelisoruşturmaagoskatliamcinayethaber

İlgili Haberler

Ogün Samast, Dink cinayeti soruşturmasında 'tanık' olarak dinlenecek!

Ogün Samast bu sabah tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi’nden Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi

Yılmazer: Hrant Dink hakkında sol faaliyetlerinden dolayı bir fiş vardı

Dink cinayeti soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Ali Fuat Yımazer’in ifadesine ulaşan Dink’in avukatları harekete geçerek savcılığa bir dilekçe sundu

Yılmazer: Sahte evrak düzenleyen İstanbul Emniyeti'nin Hrant Dink’i koruması gerekiyordu!

İşte Dink cinayeti soruşturmasında şüpheli olarak ifade veren Yılmazer’in ifadesinin tam metni...

'Ogün Samast, Hrant Dink cinayetinde üçüncü bir kişinin ismini verdi'

Hrant Dink cinayetinde tanık olarak ifade veren Ogün Samast'ın, Erhan Tuncel ve cinayeti işleyen kendisi dışında üçüncü bir isimden bahsettiği öne sürüldü

Celalettin Cerrah, Dink cinayeti kapsamında ifade verecek

Hrant Dink cinayetinde dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü olan İlhan Güler şüpheli sıfatıyla ifade verdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24