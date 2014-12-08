Celalettin Cerrah, Dink cinayeti kapsamında ifade verecek

Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında, "Dink'in ölümünde ihmali olduğu" iddia edilen kamu görevlilerinden dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü İlhan Güler'in, şüpheli olarak ifadesi alındı.



Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de Şişli'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği Terör ve Örgütlü Suçlar Birimi Savcısı Yusuf Doğan tarafından yürütülen soruşturmada, cinayet döneminde görev yapan bazı kamu görevlilerinin ifadesine başvuruluyor.

Cinayetin işlendiği dönemde İstanbul İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapan ve savcı Doğan tarafından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na tebliğnameyle davet edilen Ahmet İlhan Güler, savcıya ifade verdi. İfade işlemi yaklaşık 5 saat süren Güler, daha sonra adliyeden ayrıldı.

Celalettin Güler de ifade verecek

Güler'in yanı sıra, eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın da aralarında bulunduğu ve "cinayette ihmali olduğu" iddia edilen diğer 8 kamu görevlisinin de soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulması bekleniyor.

Takipsizlik kararı kaldırıldı

Hrant Dink cinayetinde ihmali olduğu iddia edilen, Cerrah ve İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör ile emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 9 kamu görevlisi hakkında açılan soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nce verilen takipsizlik kararı, Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 6 Haziran'da kaldırılmıştı.

Dink ailesinin avukatlarının itirazını değerlendiren mahkemenin kararında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHM) ilgili maddeleri ve ihlal kararı içeriğine göre, bağlayıcı olan ihlalin ortadan kaldırılmasının ancak cumhuriyet başsavcılığınca doğrudan soruşturma yapılması ile mümkün olacağı belirtilerek, aksinin kabulü halinde soruşturma bakımından kısır bir döngü yaşanması ihtimalinin ortaya çıkacağı anlatılmıştı.

Kararda, "AİHM'in ihlal kararındaki tespitler dikkate alınıp temel soruşturma işlemlerinin yapılarak, şüphelilerin hukuksal konumlarının yeniden belirlenmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varıldığından, takipsizlik kararı olarak değerlendirilen işlemden kaldırma kararı kaldırılmıştır" denilmişti.

Heyet, gereğinin yapılması için soruşturma dosyasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edilmesine hükmetmişti.