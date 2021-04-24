Dilipak'dan Derya Yanık tepkisi: Bir bekçi alırken bile GBT'sine bakıyorsunuz, bakan atarken bari sosyal medya hesabına baksaydınız

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya paylaşımları tepki çeken Aile Bakanı Derya Yanık'ın atanmasına tepki gösterirken, "Bir bekçi alırken bile GBT'sine bakıyorsunuz, bakan atarken, bari sosyal medya hesabına baksaydınız. KADEM üyesi olmak ehliyet ve liyakat için yeterli mi" dedi.

Yanık'ın geçmişte FETÖ'yü öven, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "çapsız" dediği tweetleri ile Adnan Oktar'ın 2015 yılında Çırağan Sarayı'nda düzenlediği iftara katıldığı ortaya çıkmıştı.

Dilipak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bir bekçi alırken bile GBT'sine bakıyorsunuz, bakan atarken, bari sosyal media hesabına baksaydınız. KADEM üyesi olmak ehliyet ve liyakat için yeterli mi..."

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk görevden alınarak bakanlık ikiye ayrılırken, Aile Bakanlığı'na Derya Yanık atanmıştı. AKP MKYK üyesi olan yeni Bakan Yanık, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevinde Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın bulunduğu diğer kızı Esra Albayrak'ın da kuruluşunda yer aldığı Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) yönetim kurulu üyesi.