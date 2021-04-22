Aile Bakanlığı’na getirilen Derya Yanık, Adnan Oktar’ın düzenlediği iftara katılmış

Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Adnan Oktar'ın düzenlediği Çırağan Sarayı'ndaki iftara katıldığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Zehra Zümrüt Selçuk görevlerinden alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iki ayrı bakanlığa dönüştürüldü. Aile Bakanlığı'na Derya Yanık atandı. Yanık, atandığı günden itibaren tartışma konusu olmuştu. Geçmişte FETÖ'yü öven, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye “çapsız” diyen Derya Yanık'ın bu kez de tutuklu bulunan Adnan Oktar'ın 2015 yılında Çırağan Sarayı'nda düzenlediği iftara katıldığı ortaya çıktı.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik açılan davada, "Organize silahlı suç örgütü elebaşısı" olarak yargılanan Oktar toplamda 1075 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Oktar, davada "cinsel saldırı", "çocuğun cinsel istismarı", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kaçakçılık" gibi suçlardan suçlu bulundu.

TIKLAYIN - Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Devlet Bahçeli paylaşımları gündem oldu