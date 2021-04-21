Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Devlet Bahçeli paylaşımları gündem oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Derya Yanık'ın MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Yanık, bir paylaşımında Bahçeli için "çapsız" ifadesini kullanıyor.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk görevinden alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iki ayrı bakanlığa dönüştürüldü. Aile Bakanlığı'na Derya Yanık atandı.

AKP MKYK üyesi olan yeni Bakan Yanık, 2015 yılında MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili yazdığı bir Twitter paylaşımında Bahçeli'ye "çapsız" demesi dikkat çekti.

Yanık, 10 Ekim 2015 Gar katliamından sonra yaptığı Twitter paylaşımlarında ise Bahçeli'yi etiketleyerek şunları yazmıştı:

"Size de yazıklar olsun! Ruhunuz tümüyle iğdiş edilmiş artık anladık! Gerçekten yazıklar olsun! TR'nin yönetilemez hale gelmesini iştahla bekliyorsunuz anladık! Şu halde milliyetçilikten falan bahsetmeyin artık!

Hedef kitlenizi çözdünüz, oy çoğaltmaya dönük hamleler bunlar anladık! Ama o kitle sizin sonunuz olacak, göremiyorsunuz! Biz Mizânı bekleriz; siz orada yüzünüz kara çıkacaksınız huzura!"

TIKLAYIN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık kimdir?

TIKLAYIN: Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tek bakanlık iki ayrı bakanlığa dönüştürüldü; Aile ve Çalışma bakanlıkları kuruldu