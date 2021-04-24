Aile Bakanı Derya Yanık'tan TOGG paylaşımı: Heybetini gizli tut yiğidim, duruşun kâfirleri korkutuyor...!

Aile Bakanı olarak atanan Derya Yanık'ın yerli otomobil TOGG'un fotoğrafını paylaşıp, "Duruşun kafirleri korkutuyor" yorumuna, Metin Uca , "Peki siz Daimler ve Benz adlı iki mühendisin ürettiği yatırımcılardan birinin kızının adını taşıyan makam aracına binerken korkuyor musunuz?" yanıtını verdi.

Yeni kurulan Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Devlet Bahçeli ve FETÖ paylaşımlarıyla gündeme oturmuştu.

Bu olayın yankıları bitmeden dün 23 Nisan'da yaptığı koltuğunu devrettiği çocuğa Ramazan nedeniyle bir ikramda bulunmaması da tepki çekmişti.

Derya Yanık'ın 18 Nisan tarihinde yerli otomobil TOGG otomobil fotoğrafını paylaşıp "Heybetini gizli tut yiğidim duruşun kâfirleri korkutuyor" yorumu da çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Metin Uca bu paylaşımı retweet ederek, "Bavyera Motor Fabrikaları markası meftunu bir kafir olarak diyorum ki yerli ve milli Pininfarina prototipinin heybetinden ürktüm! Peki siz Daimler ve Benz adlı iki mühendisin ürettiği yatırımcılardan birinin kızının adını taşıyan makam aracına binerken korkuyor musunuz?" diye yanıt verdi.

TIKLAYIN | Paylaşımları gündem olmuştu; yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Twitter hesabını kapattı



