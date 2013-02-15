Dilek Hanif, THY kostümlerinin tasarımı için 75 bin Euro almış

Türk Hava Yolları (THY) personeli için hazırladığı kostümler tartışma yaratan modacı Dilek Hanif, tasarım için THY yönetiminde 75 bin Euro aldığını açıkladı. Hanif, bu paranın bir defilesinin masrafını bile çıkarmadığını belirtirken “Çok güzel bir şey çıkaracağım. Para için yaptığım bir iş değil, prestij tarafı var” diye konuştu.

Avrupa’da yaptığı Osmanlı’dan esintiler taşıyan tasarımlarıyla isminden söz ettiren modacı Dilek Hanif, Milliyet gazetesinden Songül Hatısaru’ya konuştu.

Hanif, THY için 50 parça tasarladığını söyleyerek “50 parça çizdik. Bunun 25’i parçası kadın, 15 parçası erkek. 10 parça da pardösü, palto gibi üst giyim seçenekleri var. 20’ye yakın parça da başlık, fular, düğme gibi aksesuar. Daha bitmemişleri var içlerinde” dedi.



‘Güzel bir şey çıkacak’

Hanif, tartışma yaratan kostümlerin rahat olmadığını belirterek şöyle konuştu:



“Bitmemiş bir işti, üzerinde çalışıyorduk. Mesela gündeme gelen kıyafetlerdeki kumaş, üzerinde kesin mutabakata vardığımız bir kumaş değildi. Kaftanın güvenli bir kıyafet olmadığını düşünüyorum. Konfor açısından da rahat değil. Zaten başta seçenekler arasında da yoktu.

Hosteslerle konuştum tabii, ben daha önce de Atlas Jet’e kıyafet tasarladım. Kıyafetler yanmaz kumaştan olacak, rahat olacak, servisi engellemeyecek, hava aldıracak, daha bir sürü detay var. İyi bir şey olması için uğraşıyorum. Ve yapacağım da. Çok güzel bir şey çıkacak.”

‘Olmadık bir spekülasyonun içine düştüm’

Yapılan eleştirileri haksız bulduğunu söyleyen Hanif, “Ben profesyonelim, işimi yapıyorum. THY benim müşterim. Bir de uzun boy görmek istediler, yaptım. Kaftan seçeneği seçilmiş olsaydı onay vermezdim, altına imza atmazdım” dedi.

Hanif sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kaftanı sunduğumuz THY seçici kurulundaki toplantıda masanın etrafında oturan yöneticilerin hepsi zaten bunun sağlıklı bir tasarım olmadığını söyledi. Ardından toplantıda üstü çizildi. ‘Çağdaş, etnik hepsine bakalım’ dediler. ‘Aksesuarlarda da etnik bir şey görelim, biraz daha gelenekselden, birkaç parça daha yapın, bir görelim’ dediler. Görmek istendi, bir bakalım dediler, gördüler... O sunumun üzerine biz iki sunum daha yaptık. Yeni seçeneklerde kaftan boyu denilen o boyda yapılan hiçbir çalışma yoktu. Ama bu eski sunumun fotoğrafı çıktı ortaya... THY yabancı bir şirketten marka danışmanlığı alıyor. Hep doğuyla batıyı sentezliyorlar. Kendi kültürümüzü de gündemde tutmak yönünde bir vizyon var. Kendi kültürümüzden mi korkacağız. Bu yabancı şirket etnik unsurlar da olması yönünde tavsiyede bulunmuş. Sanırım bu nedenle böyle bir istek geldi. Olmadık bir spekülasyonun içine düştüm. Olayı Atatürkçülüğümden tutup ruhunu satmışlığa kadar götürdüler.”

2. Selim’in resmedildiği bir tablodaki kaftandan esinlendiğini söyleyen Hanif, Dice Kayek, Gamze Saraçoğlu, Özlem Süer, Atıl Kutoğlu, Arzu Kaprol gibi modacılar arasından seçildiğini söyledi. Toplam 6 bin parça kostüm dikileceğini belirten Hanif, bunların 4 bin 500’ünün kadın personel, 1500’ünün erkek personel için olduğunu söyledi.