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Yaşam

Dilek Hanif'in THY için hazırladığı kıyafetler, sosyal medyayı salladı

Türk Hava Yolları (THY) çalışanı kabin memurları için tasarlanan kıyafetler, tartışma konusu oldu. Kimi Osmanlı'ya benzetirken kimisi de kıyafetleri çok beğendi

10 Şubat 2013 13:02

THY’nin yeni kabin memuru üniformalarının fotoğrafı Twitter’den sızdırılarak deşifre edildi. THY'de yeni hostes kıyafetlerinin bunlar olup olmadığı ise henüz kesinleşmedi.

Ünlü modacı Dilek Hanif’e hazırlatılan üniformalar THY’de görev yapan hostes ve stewardlar tarafından beğenilmedi. Tasarım çalışmaları devam eden üniformalara THY kabin memurları twitter ve Facebook üzerinden tepki gösterdi.

Yeni üniformaların, çok tartışılan ve hükümetin de tepkisini çeken Muhteşem Yüzyıl dizisindeki kostümleri andırması da ironik bulundu. Tasarımlara imza atan modacı Dilek Hanif'in Türk Hava Yolları için tasarladığı kıyafetler hakkında, Twitter'de yapılan yorumlar şöyle: 

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