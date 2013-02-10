Dilek Hanif'in THY için hazırladığı kıyafetler, sosyal medyayı salladı

THY’nin yeni kabin memuru üniformalarının fotoğrafı Twitter’den sızdırılarak deşifre edildi. THY'de yeni hostes kıyafetlerinin bunlar olup olmadığı ise henüz kesinleşmedi.



Ünlü modacı Dilek Hanif’e hazırlatılan üniformalar THY’de görev yapan hostes ve stewardlar tarafından beğenilmedi. Tasarım çalışmaları devam eden üniformalara THY kabin memurları twitter ve Facebook üzerinden tepki gösterdi.

Yeni üniformaların, çok tartışılan ve hükümetin de tepkisini çeken Muhteşem Yüzyıl dizisindeki kostümleri andırması da ironik bulundu. Tasarımlara imza atan modacı Dilek Hanif'in Türk Hava Yolları için tasarladığı kıyafetler hakkında, Twitter'de yapılan yorumlar şöyle: