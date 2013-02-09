THY kabin memurlarının yeni üniformaları bunlar mı?

THY’nin yeni kabin memuru üniformalarının olduğu iddia edilen fotoğraf Twitter’den sızdırılarak deşifre edildi. THY'de yeni hostes kıyafetlerinin bunlar olup olmadığı ise henüz kesinleşmedi.

Modacı Dilek Hanif’e hazırlatılan üniformalar THY’de görev yapan hostes ve stewardlar tarafından beğenilmedi. Tasarım çalışmaları devam eden üniformalara THY kabin memurları twitter ve Facebook üzerinden tepki gösterdi.

Yeni üniformaların, çok tartışılan ve hükümetin de tepkisini çeken Muhteşem Yüzyıl dizisindeki kostümleri andırması da ironik bulundu.

Tasarımlara imza atan Dilek Hanif, Hürriyet'e konuştu. Hanif, söz konusu tasarımların örnek modeller olduğunu, nihai tasarımların henüz tamamlanmadıklarını söyledi.