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THY'den 'kabin üniforması' açıklaması

Türk Hava Yolları bir açıklama yaparak internete düşen kabin üniformasının Dilek Hanif'in hazırladığı eskizlerden biri olduğunu bildirdi

11 Şubat 2013 19:52

Türk Hava Yolları (THY), medyada yayınlanan ve tartışmalara neden olan yeni kabin kıyafetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, kabin kıyafeti tasarımına yönelik çalışmaların devam ettiğini ve medyada yayınlanan fotoğraftaki tasarımın da bu eskizlerin içinden sadece bir tanesi olduğunu bildirdi.

THY, son günlerde medyada yer alan ve eleştirilere maruz kalan yeni kabin kıyafetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şirketin yerel kültüründen aldığı konukseverlik ve sıcaklığı, yenilikçi yaklaşımlarla birleştiren ve bir süredir uyguladığı yeni marka kimlik çalışması kapsamında başta müşteri deneyim noktaları olmak üzere birçok alanda yeniliğe gittiğine dikkat çekilerek, "Türk misafirperverliğini çağdaş bir anlayışla yorumlayan yeni strateji kapsamındaki ilk çalışmalara örnek, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde bulunan CIP salonu "Lounge İstanbul' verilebilir" denildi.

Büyüme stratejisi kapsamında uluslararası transfer yolcu oranını her yıl yaklaşık yüzde 45 arttıran Türk Hava Yolları'nın, yapılan global araştırmalar paralelinde oluşturulan marka stratejisi kapsamında hizmet ve servis alanında yaptığı yenilikçi yatırımlarla iki yıl üst üste Avrupa'nın en iyi hava yolu seçildiği de ifade edildi.

 

Modacı Dilek Hanifi ile anlaşıldı

 

Açıklamada, yapılan uluslararası araştırmaların artan hizmet kalitesi yanında, yükselen marka algısının özüne çağdaş Türk misafirperverliği kavramını oturtan Türk Hava Yolları'nın, kabin üniformaları, yeni ikram konsepti, yeni ofis tasarımları gibi birçok alanda aynı strateji ile hareket ettiği ifade edilerek, "Bu kapsamda doğu ve batıyı sentezleyen, marka kimliğini uzun yıllar yansıtma potansiyeli taşıyan, gelenekten aldığı değerleri çağdaş dünyanın beklentileri ile birleştiren bir kabin kıyafeti tasarlama hedefiyle yola çıkan Türk Hava Yolları bu konuda Türk moda sektörünü ulusal ve uluslararası arenada başarı ile temsil eden modacı Dilek Hanif ile anlaşmış olup halen farklı desen, renk ve çizim alternatifleri üzerinden çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Medyada yayınlanan fotoğraftaki tasarımın da bu eskizlerin içinden sadece bir tanesi olduğuna dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hazırlanan tasarımlar arasında, Türk motiflerinin yeniden yorumlandığı geleneksel çağrışımlar yanında modern çizgilerin ön planda tutulduğu, bir çok farklı renk alternatiflerinin olduğu çok farklı tasarımlar da bulunmaktadır. Hazırlanan tüm tasarım alternatifleri; özellikle küresel yolcu profilinin beklentilerini ve trendleri karşılayıp karşılamadığı noktasında ayrıca bir elemeye tabii tutulacağından mümkün olduğunca fazla alternatif değerlendirilmeye alınmıştır. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ortaya çıkan yeni kabin kıyafetleri kamuoyuyla paylaşılacaktır."

 

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