Dilek Doğan'ın öldürülmeden önceki son konuşması: Ya n’apıyorsun!

İstanbul Armutlu'da evine gelen polislerden Y.M.'nin silahından çıkan kurşunla öldürülen Dilek Doğan'ın vurulmadan önceki son konuşma kaydı ortaya çıktı. Kayıtta arama sırasında evdekiler ile polis arasında geçen diyaloglar da var. Doğan’ın öldürülmeden önce “Ya n’apıyorsun” dediği ve sonra tetiğin çekildiği belirtildi.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, ABD Başkonsolosluğu’na yönelik silahlı saldırıya karıştığı ileri sürülen H.R.K’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında polis geçen 18 Kasım akşamı İstanbul Sarıyer Küçükarmutlu’daki Doğan Ailesi’nin evini bastı. Evdeki arama sırasında 24 yaşındaki Dilek Doğan, Özel Hareket Şubesi’nde görevli polis Y.M.’nin silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Doğan bir hafta sonra hayatını kaybederken, polis Y.M. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 83. maddesine göre “ihmal suretiyle kasten öldürme” suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Evdeki son anları kamerada

Doğan Ailesi'nin evinde yapılan arama ve Dilek Doğan'ın polislerle yaşadığı diyaloglara ilişkin kamera kayıtlarının dökümü de iddianameye gerdi. İddianamede, Dilek Doğan’ın uykusundan uyandırıldığı, genç kadının polislere “Ayaklarınızla basmazsanız sevinirim, şu galoşları giyin” dediği yer alıyor. Polis kamerası kayıtlarına göre aramaya itiraz eden Doğan Ailesi, evde bir şüphelinin bulunmadığını söylüyor. Aile ve sanık polis Y.M. ile arasında tartışma çıkıyor. Dilek Doğan’ın vurulmadan bir saniye önce polise “Ya n’apıyorsun” dediği yer alıyor. Ancak görüntülerde, Doğan’ın vurulma anı bulunmuyor.

İşte Dilek Doğan'ın vurulması öncesi ve sonrası yaşananlar:

Dilek Doğan: Galoşlarınızı giyin, öyle arayın

Ağabey Mehmet Doğan: (Polis hitaben) İçeride yatıyor korkutma ha

Polis Y.M: Tamam tamam bir kaldırabilir misiniz? İsmin ne senin?

Dilek D: Dilek

Polis Y.M: Tamam sakin bir şey yok

Dilek D: Yo yo bişey yapmıyorum ya banane, (...anlaşılamıyor)

Polis Y.M: Salonda durun salonda durun, salonda durun

Dilek D: Ayaklarınızla basmazsanız sevinirim

Polis Y.M: Tamam ona vaktimiz yok bizim

Mehmet D: Şu yalnız galoşları giyin

Polis M.Y: Tamam tamam giyin

Dilek D: Giyin giyin diyosunuz giriyorsunuz

Polis M.Y: Tamam kardeşim telaş yapmayın, bu bizim görevimiz

Mehmet D: Tamam senin görevin ama

Polis Y.M: İçeriye, sen öyle diyorsun diye girmedim girmedim tamam bakın

Mehmet D: Bişey yok bişey yok, problem yok, galoş varsa galoşlarınızı giyin

Dilek D: (...anlaşılamıyor)

Polis Y.M: Bekle bekle canım benim

Mehmet D: Aramanızı yapın

Polis Y.M: Sen senin ismin ne?

Dilek D: Dilek

Polis Y.M: Bu H.R.K. burada mı?

Dilek D: Yok

Polis Y.M: Burası Gelincik Sokak No... değil mi?

Mehmet D: Tamam burası, sen galoşları giy aramanı yap burada yok

Polis Y.M: Tamam bekle, şu arkadaşları çağırırmısınız.

Mehmet D: Arama yap

Polis Y.M: Abi arama yapacak arkadaşlar gelsin arama yapsın

Mehmet D: Galoşlarınızı giyin aramanızı yapın

Polis M.Y: Sizin kimlikleriniz var mı?

Mehmet D: Var

Polis Y.M: Çıkarın kimlikleri

Vurulmadan önce, Dilek: Ya n’apıyorsun!

Bu esnada, görüntülere göre, yüzü kar maskeli, çelik yelekli, otomatik silahlı beş polis memuru evin kapısı önünde bekliyor. Polis Y.M., daha sonra evin içine girerek, koridorda sürüyor. Tartışmalar koridorda devam ediyor. Bu esnada, içerideki odada arama başlıyor.

Polis Y.M: (Arama yapılacak ekiplere seslenerek) Geç abim geç diğer ekipler arkadaşlar geç

POLİS 2: Arama yapacaklar gelsin bi an önce

POLİS 3: Gelin arkadaşlar

Mehmet D: Takım elbise, arama yaparken bak abi

Polis M.Y: Sakin olun

POLİS 2: Buradan başlayalım mı

Mehmet D: Biz ilk defa yaşamıyoruz bunu, ben 31 yaşımdayım belki 31 defa yaşamışım bunu

Polis Y.M: Tamam diyorum, ben tamam dediysem tamam

Mehmet D: Sıkıntı yok, ben de bişey demiyorum.

Polis Y.M: Onun için arkadaşlar aramasını yapsın çıksın.

Baba Metin Doğan: (…anlaşılamıyor) ismini bile bilmiyorum kim, ney, nasıl bir insan...

Anne Aysel Doğan: Yav bunlarda ne arıyon

Baba Metin D: Yav olsun adamlar görev yapıyor arasınlar

POLİS 3: Tamam (…anlaşılamıyor) Lütfen sakin olun, sakin olun.

Mehmet D: (...anlaşılamıyor) geliyor bitane y..., ben Kayseri’den geliyorum. Ankara da şu patlamada var ya bitane polis yok. Kayseri’den geliyorum. 25 metre arayla polis koymuşlar, adam soğuktan kapşonu kafasına geçirmiş böyle soğukta bekliyor. Ankara’da 105-120 tane adam ölmüş, bir tane polis yok, soğuktan polis kapşonu kafasına geçirmiş.

Polis M.Y: Ben sana ne dedim, ben sana ne dedim. Ben sana ne dedim.

Dilek D: Ya n’apıyosun...

Polisten babaya: ‘Ben yapmadım, oğlun yaptı’

Videonun bir dakika 42. saniyesinde polisin, “Ben sana ne dedim” dediği, bu cümle biter bitmez patırtı sesi duyuluyor. Senin niteliği anlaşılamıyor. Ardından Dilek Doğan’ın “Ya n’apıyorsun” dediği işitiliyor. Bir saniye sonra silah sesi duyuluyor. Polis kamerası bu esnada, odadaki sandıkta aramalarını sürdüren polisleri çekiyor. Silah sesiyle irkilen polisin koridora geçtiği, Doğan Ailesi’nin “Dilek!” diye ağladıkları, ağabey Mehmet’in “Hepinizi öldürürüm” diye bağırdığı, Dilek’in banyo kapısı önünde hareketsiz bir şekilde sırtüstü yattığı görülüyor. Diyaloglar şöyle:

Mehmet D: Dilek dilek dilek...

Sivil Polis 1: Aradım 112’yi aradım

Sivil Polis 2: Kelepçe ver kelepçe

Mehmet D: Sizi öldürüm lan, hepinizi öldürürüm lan, sizi hepinizi öldürürüm.

Sivil Polis 3: Sakin sakin sakin. Kelepçe ver kelepçe ver

Sivil Polis 2: Gel buraya gel

Mehmet D: Ya yürü a... k... çocuğu

Anne Aysel D: Ulan pislikler oyyyy

Mehmet D: Dilek dilek dilek dilek...

Polis Y.M: Senin oğlun yaptı oğlun ben yapmadım valla ben yapmadım. Sarhoş bastı sarhoş, sarhoş bastı sarhoş, sarhoş bastı tetiğe. Oğlun oğlun, oğlun sarhoş, oğlun bastı tetiğe, oğlun oğlun.

Anne Aysel D: Oy anam oy oy

Mehmet D: Hepinizi öldürürüm lan, hepinizi öldürürüm lan, bırak beni baba...

Görüntülerde, olay sonrası polislerin dışarıya çıktığı, annenin arkalarından terlik ve sandalye attığı, evden feryatların yükseldiği, ağabeyin polisleri ittiği, babanın da oğlunu tuttuğu görülüyor.