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Dilek Doğan'ı öldüren polise 26,5 yıl hapis istemi

Dilek Doğan, evine operasyon düzenleyen polislerden biri tarafından vurulmuştu

30 Kasım 2015 00:30

İstanbul Sarıyer'de DHKP-C'ye yönelik operasyon sırasında evinde polis tarafından vurularak yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dilek Doğan'ın ölümüne ilişkin, bir polis hakkında "Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 26,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu, Dilek Doğan'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli polis memurunun ifadesine yer verildiği öğrenildi.

İddianamede, Dilek Doğan'ın ölümüne neden olduğu öne sürülen polis memuru hakkında "Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" ve "Kamu görevlisine aitaraç ve gereçleri suçta kullanmak” suçlarından 20 yıldan 26,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin, mahkemece kabul edilmesi halinde, şüpheli ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

 

Davanın geçmişi

 

Dilek Doğan, DHKP/C'nin 10 Ağustos'ta ABD Başkonsolosluğu'na yönelik saldırısının firari şüphelisi H.R.K'nin yakalanabilmesi ve muhtemel başka bir silahlı eyleminin önlenebilmesi amacıyla 18 Ekim'de Sarıyer'de düzenlenen operasyonda evinde polis tarafından yaralanmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Dilek Doğan, 7 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Doğan'ın ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, operasyona katılan bir polis memurunun ifadesi alınmış ve tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Hakimlik, polis memurunun adli kontrolle serbest bırakılmasına karar vermişti.

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