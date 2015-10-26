T24 LogoT24 Logo
Gündem

Davutoğlu, Dilek Doğan'ın ölümüne ne dedi?

"Yanlış uygulama varsa peşi bırakılmaz gereği yapılır"

26 Ekim 2015 19:10

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Dilek Doğan'ın polis kurşunuyla vurularak can vermesiyle ilgili olarak, "Yanlış uygulama varsa peşi bırakılmaz gereği yapılır" dedi.

TRT'de yayınlanan programa katılan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Sarıyer'deki evinde 18 Ekim sabahı "DHKP-C operasyonu" yapan polisin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan ve tedavi gördüğü OkmeydanıEğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Dilek Doğan ile ilgili sorulan bir soruya, "Bu genç kızımızla ilgili gerekli diğer olaylar gibi araştırmalar yapılıyor. Özen gösterilerek bazı emniyet tedbirleri alınıyor ama ola ki herhangi yanlış bir uygulama varsa peşi bırakılmaz gereği yapılır" yanıtını verdi.

ETİKETLER

ahmet davutoğludilek doğanaçıklamacinayet

İlgili Haberler

Dilek Doğan soruşturmasında gizlilik kararı verildi, avukatlara belge verilmeyecek!

Akciğerinden yaralanan Dilek Doğan'ın hayati tehlikesi sürüyor

DHKP-C operasyonunda vurulan Dilek Doğan hayatını kaybetti...

Dilek Doğan'ın ailesi Doğan'ın polislerden galoş giymelerini istediği için vurulduğunu iddia ederken, emniyet çıkan arbedede vurulduğunu öne sürmüştü

Dilek Doğan'ın annesi: O polisin yüzünü tanıyorum, bulacağım

Sarıyer'de polisin evinde vurduğu Dilek Doğan, yaşam mücadelesini dün kaybetmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24