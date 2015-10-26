Davutoğlu, Dilek Doğan'ın ölümüne ne dedi?

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Dilek Doğan'ın polis kurşunuyla vurularak can vermesiyle ilgili olarak, "Yanlış uygulama varsa peşi bırakılmaz gereği yapılır" dedi.

TRT'de yayınlanan programa katılan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Sarıyer'deki evinde 18 Ekim sabahı "DHKP-C operasyonu" yapan polisin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan ve tedavi gördüğü OkmeydanıEğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Dilek Doğan ile ilgili sorulan bir soruya, "Bu genç kızımızla ilgili gerekli diğer olaylar gibi araştırmalar yapılıyor. Özen gösterilerek bazı emniyet tedbirleri alınıyor ama ola ki herhangi yanlış bir uygulama varsa peşi bırakılmaz gereği yapılır" yanıtını verdi.