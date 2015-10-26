Dilek Doğan'ın annesi: O polisin yüzünü tanıyorum, bulacağım

Sarıyer'de polisin vurduğu Dilek Doğan için düzenlenen cenaze töreninde konuşan anne Aysel Doğan, "O polisin yüzünü tanıyorum. Cesaretleri yok karşıma çıksınlar. Devlete boyun eğmeyeceğiz. O polisi bulacağım" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Küçükarmutlu Mahallesi'ne 18 Ekim Pazar günü, polis tarafından vurulan ve dün akşam tedavi gördüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitiren Dilek Doğan için Boğaziçi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. "Dilek'i vuran polis açıklansın, cezalandırılsın" ile "Dilek Doğan ölümsüzdür" yazılı pankartın açıldığı törende, kızıl bayraklar ile Doğan'ın fotoğrafları taşındı.

"Anaların öfkesi katilleri boğacak", "Dilek'in hesabını soracağız", "Katil devlet hesap verecek" ve "Katil polis hesap verecek" sloganlarının da atıldığı törende, Doğan için yakınları ve ailesinden helallik alındı. Yapılan saygı duruşunun ardından cemevi önünde konuşmalar yapıldı.

Evrensel'deki habere göre, cenaze töreninde konuşan Doğan'ın avukatı Oya Aslan, Doğan'ın katledilmesine ilişkin açılan soruşturmaya gizlilik kararı verildiğini ve bunun hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Dün de öldüğü gizlendi. Bu durum, suçun nasıl işlendiğini ortaya çıkarıyor. Katliamın planlı olduğunu gösteriyor" dedi.

Doğan'ın annesi Aysel Doğan da, kızının aslında Cuma günü yaşamını yitirdiğini ancak kendilerinden sakladığını ifade ederek, "Dilek'in elbiseleri nerede hala bilinmiyor. Ne yapmak istiyorlar. Vuracaklarını bilmiyordum yoksa ben onun yerine vurulurdum. O polisin yüzünü tanıyorum. Cesaretleri yok karşıma çıksınlar. Devlete boyun eğmeyeceğiz. O polisi bulacağım" diye konuştu.

Doğan'ın ağabeyi Emrah Doğan da, devletin kendisinden olmayan herkese savaş açtığını söyleyerek, "Devlet suçunu gizlemek için katlediyor" dedi.

Son olarak Halk Cephesi adına konuşan İleri Kızılaltun da, "Dilek, Ankara Suruç ve Cizre'dekiler gibi katledildi. Devletin amacı halka diz çöktürmektir. Dilek onlara karşı dik durdu. 'Elinizi kolunuzu sallayarak eve giremezsiniz' dedi" diye konuştu. AKP iktidarının artık bittiğini ifade eden Doğan, mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.

Doğan'ın cenazesi, ailesinin evine yapılacak yürüyüşün ardından memleketi Maraş'a gönderilecek.