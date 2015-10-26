T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dilek Doğan'ın annesi: O polisin yüzünü tanıyorum, bulacağım

Sarıyer'de polisin evinde vurduğu Dilek Doğan, yaşam mücadelesini dün kaybetmişti

26 Ekim 2015 16:45

Sarıyer'de polisin vurduğu Dilek Doğan için düzenlenen cenaze töreninde konuşan anne Aysel Doğan, "O polisin yüzünü tanıyorum. Cesaretleri yok karşıma çıksınlar. Devlete boyun eğmeyeceğiz. O polisi bulacağım" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Küçükarmutlu Mahallesi'ne 18 Ekim Pazar günü, polis tarafından vurulan ve dün akşam tedavi gördüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitiren Dilek Doğan için Boğaziçi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. "Dilek'i vuran polis açıklansın, cezalandırılsın" ile "Dilek Doğan ölümsüzdür" yazılı pankartın açıldığı törende, kızıl bayraklar ile Doğan'ın fotoğrafları taşındı. 

"Anaların öfkesi katilleri boğacak", "Dilek'in hesabını soracağız", "Katil devlet hesap verecek" ve "Katil polis hesap verecek" sloganlarının da atıldığı törende, Doğan için yakınları ve ailesinden helallik alındı. Yapılan saygı duruşunun ardından cemevi önünde konuşmalar yapıldı.

Evrensel'deki habere göre, cenaze töreninde konuşan Doğan'ın avukatı Oya Aslan, Doğan'ın katledilmesine ilişkin açılan soruşturmaya gizlilik kararı verildiğini ve bunun hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Dün de öldüğü gizlendi. Bu durum, suçun nasıl işlendiğini ortaya çıkarıyor. Katliamın planlı olduğunu gösteriyor" dedi.

Doğan'ın annesi Aysel Doğan da, kızının aslında Cuma günü yaşamını yitirdiğini ancak kendilerinden sakladığını ifade ederek, "Dilek'in elbiseleri nerede hala bilinmiyor. Ne yapmak istiyorlar. Vuracaklarını bilmiyordum yoksa ben onun yerine vurulurdum. O polisin yüzünü tanıyorum. Cesaretleri yok karşıma çıksınlar. Devlete boyun eğmeyeceğiz. O polisi bulacağım" diye konuştu.

Doğan'ın ağabeyi Emrah Doğan da, devletin kendisinden olmayan herkese savaş açtığını söyleyerek, "Devlet suçunu gizlemek için katlediyor" dedi.

Son olarak Halk Cephesi adına konuşan İleri Kızılaltun da, "Dilek, Ankara Suruç ve Cizre'dekiler gibi katledildi. Devletin amacı halka diz çöktürmektir. Dilek onlara karşı dik durdu. 'Elinizi kolunuzu sallayarak eve giremezsiniz' dedi" diye konuştu. AKP iktidarının artık bittiğini ifade eden Doğan, mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.

Doğan'ın cenazesi, ailesinin evine yapılacak yürüyüşün ardından memleketi Maraş'a gönderilecek.

ETİKETLER

dilek doğansarıyercenazeanneo polishaber

İlgili Haberler

Polis tarafından vurulan Dilek Doğan'ın durumu ciddiyetini koruyor

Dilek Doğan'ın vurulmasıyla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor

İHD raporundan: Dilek Doğan'ı vuran polis, annesine "Bak, kızını oğlun vurdu" dedi

Göğsünden yaralanan Dilek Doğan'ın hayati tehlikesi sürüyor

Dilek Doğan soruşturmasında gizlilik kararı verildi, avukatlara belge verilmeyecek!

Akciğerinden yaralanan Dilek Doğan'ın hayati tehlikesi sürüyor

DHKP-C operasyonunda vurulan Dilek Doğan hayatını kaybetti...

Dilek Doğan'ın ailesi Doğan'ın polislerden galoş giymelerini istediği için vurulduğunu iddia ederken, emniyet çıkan arbedede vurulduğunu öne sürmüştü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24