Dilek Doğan soruşturmasında gizlilik kararı verildi, avukatlara belge verilmeyecek!

İstanbul Küçükarmutlu’da, 18 Ekim'de DHKP-C'ye yönelik olarak yapılan operasyon sırasında Dilek Doğan'ın polis tarafından vurularak ağır şekilde yaralanması iddiasına ilişkin gizlilik ve kısıtlama kararı alındı.

İstanbul Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nun talebi üzerine önceki gün İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda, "şüpheli, şüpheli avukatları ve diğer soruşturma sujelerinin dosyayı incelemesi ve dosyadan örnek almasının "soruşturmanın selametini tehlikeye düşüreceği" savunuldu.

25 yaşındaki Dilek Doğan, evlerinde arama yapan polis tarafından vurularak ağır yaralanmıştı. Annesi Aysel Doğan, “Polisler eve ayakkabı ile girdi. Kızım da ‘galoş giyin’ deyince tartışma çıktı. Silah sesi duydum ve kızım yere yığıldı” iddiasında bulunmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise arama sırasında evde bulunan kişilerden birinin, polisin silahını almaya yeltenmesi üzerine çıkan kargaşada göğsünden vurulduğu belirtilmişti.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, emniyet kaynakları ayrıca, Dilek Doğan’ın, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda "şüpheli" sıfatıyla kaydının olduğunu açıkladı. Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Ebru Timtik'in ise bu kaydın bulunduğu soruşturmanın, Doğan vurulduktan sonra açıldığını öne sürdü. Timtik, “ Sabah saat 4'te Dilek vuruluyor. Sonra da soruşturma başlatılıyor. Bu, polisin kendisini kurtarma operasyonu olarak görülebilir” dedi. Doğan, halen yoğun bakımda tedavi görüyor.