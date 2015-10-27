Belediye, polis baskınında öldürülen Dilek Doğan için cenaze yıkama aracı vermedi!

İstanbul Sarıyer’de DHKP-C operasyonunda polis kurşunuyla öldürülen Dilek Doğan, memleketi Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde cemevinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Baba Metin Doğan, yetkililerin kendilerine cenaze yıkama aracı sağlamadığını belirterek, “Bu bir ayrımcılıktır” dedi.

Dilek Doğan, 18 Ekim’de sabaha karşı eve gelen polislerce vurulmuş, Doğan’ın babası kızının vurulma anını, “Evimize dört polis ayakkabılarıyla girdi. Kızımı vuran polise ‘Galoş giyin’ dedik. Onlar da ‘Giymeyiz’ dediler. Sonra silahı bize doğrulttu. Bir anda kızımı vurdular” diye anlatmıştı.

Önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Dilek Doğan bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Selvi Kılıçdaroğlu da katıldı

Doğan için memleketi Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine Türkçayırı Mahallesi’ndeki cemevinde öğle saatlerinde tören düzenlendi. DHA’nın haberine göre törene Doğan’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla birlikte çok sayıda kişi katıldı.

Doğan’ın üzerinde karanfiller ve fotoğrafının bulunduğu cenazesi, siyah kıyafet giyen kadınların omzunda dedesi Mehmet Doğan’ın evinde helallik alındıktan sonra cemevine getirildi. Törenin ardından Türkçayırı Mezarlığı’na getirilen Doğan’ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

‘Bu ayrımcılıktır, böyle yapmasınlar’

Beş çocuklu ailenin ortanca kızı Dilek Doğan’ın babası Metin Doğan, yetkililerden cenaze yıkama aracı istendiğini ancak olumsuz yanıt aldıklarını söyledi. Doğan, “Cenaze yıkama aracı talebinde bulunduk, göndermemişler. Bu bir ayrımcılıktır, böyle yapmasınlar” dedi.