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Dilek Doğan’ın ailesine ‘polise mukavemet’ soruşturması

Doğan, 18 Ekim’de evine yapılan baskın sırasında öldürülmüştü

13 Aralık 2015 13:45

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, polis tarafından öldürülen Dilek Doğan’ın ailesine, Doğan’ın vurulduğu ilk andaki tepkilerini gerekçe göstererek, “memura mukavemet” iddiasıyla soruşturma açıldı.

Evrensel’de yer alan haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Ekim’de İstanbul Küçükarmutlu’da polis tarafından öldürülen 25 yaşındaki Dilek Doğan’ın anne, baba ve erkek kardeşine soruşturma açtı.

Aile avukatı Oya Aslan savcılık ailenin Dilek Doğan vurulduğu ilk andaki tepkilerini gerekçe göstererek, “memura mukavemet” iddiasıyla soruşturma açtı.

Doğan’ın ailesine henüz bir tebligat gönderilmezken, avukat Aslan da, ailenin o anki tepkisinin normal olduğunu belirterek, soruşturmanın Doğan ailesinin adalet arayışını yıldırmak için olduğunu söyledi.

 

Ne olmuştu?

 

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, Doğan ailesinin evine 18 Ekim’de baskın düzenlemiş, Dilek Doğan polis Y.G.’nin silahından çıkan kurşunla vurulmuştu.

Dilek Doğan tedavi gördüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 25 Ekim’de hayatını kaybetmişti.

Doğan, memleketi Maraş Afşin’de toprağa verilmişti.

25 yaşındaki Dilek Doğan Maraşlı Kürt ve Alevi bir ailenin çocuğuydu, Akmerkez’de bir mağazada çalışıyordu.

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