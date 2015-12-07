Polis kurşunuyla ölen Dilek Doğan'ın ailesinin avukatı iddianameye itiraz etti

Armutlu'da ailesiyle birlikte yaşadığı evde polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Dilek Doğan'ın ailesi savcının hazırladığı iddianameye itiraz etti. Doğan Ailesi'nin avukatı Oya Aslan, mahkemeye verdiği dilekçesinde sanık polis hakkında 'kasten öldürme'den dava açılmasını ve tutuklanmasını talep etti.

İstanbul Armutlu'da ailesiyle birlikte yaşayan Dilek Doğan, evlerinde yapılan arama sırasında polisin silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede can verdi. Yapılan soruşturma sonunda Dilek Doğan'ı vurduğu öne sürülen polis hakkında ‘ihmali suretle öldürme’ suçundan 20 yıldan 26,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Doğan Ailesi'nin avukatı Oya Aslan iddianameye itiraz etti. Aslan, mahkemeye verdiği dilekçede, polis hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açılması gerektiğini vurgulayarak, tutuklanmasını istedi.

Oya Aslan, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği dilekçede; aldıkları duyuma göre bir sanık hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 83. maddesine göre “ihmali davranışla kasten öldürme” suçundan dava açıldığı belirtti. Avukat Aslan, TCK’nın 81. maddesine uyarınca “kasten öldürme” suçundan dava açılması gerektiğine dikkat çektiği dilekçesinde şunları dile getirdi: “Bu kabul edilemez. İhmali davranışla ölüme sebep olanlar olay yerinde bulunup olaya müdahale etmeyen diğer polislerdir. Sanık, Doğan’ı bilerek vurmadığı iddia etmiştir. Doğan’ın ağabeyi Mehmet’in kendisini engellediğini ileri sürmüştür. Oysa bu anlatımların tümü suçunu inkar etmek amaçlıdır. Ateş açarak insanları vuran polislerin tümü benzer savunmalar yaparak kendilerini aklama çabası içerisinde olmuşlardır.”

Doğan Ailesi'nin avukatı dilekçesinde evin bir kişinin aranması gerekçe gösterilerek basıldığı belirtilerek şu taleplerde bulundu: “Arama kararı makul şüpheye dayanmalıydı. Arama kararı şekli ve esas itibaren hukuka aykırıdır. Aradıkları kişi evde bulunmadığı halde ince arama yapılmış, aramada müştekilerin aramaya nezaret etmelerine izin verilmemiştir. Müştekiler arama esnasında giriş bölgesinde beklemişlerdir. Bu esnada sanık silahı ateşlenmeye hazır biçimde başlarında beklemiştir. Sanık arama esnasında böyle bekleyemez” denildi. Sanığın tutuklanması gerektiği vurgulanan dilekçede, “Sanığın üzerine atılı suç, beyanlarının çelişkili olması ve beyanlarını destekleyen delillerin olmaması, alacağı ceza miktarı, delilleri karartma imkânına sahip olması, halk üzerinden yarattığı infial nedeniyle tutuklanmalıdır.”