Dilek Doğan'ı öldüren polis, "Ankara katliamında tek polis yoktu" sözüne sinirlenip silahını çekmiş

İstanbul Sarıyer’de ev baskınında Dilek Doğan’ı öldüren özel harekatçı polis Yüksel Moğultay hakkında “İhmali davranışla kasten adam öldürme” suçundan 20 yıldan 26,5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianameye yansıyan polis kamerası görüntülerinde, Moğultay'ın evdeki bir kişinin, "Ankara katliamında tek bir polis yoktu" sözüne sinirlenerek silahını çektiği görüldü.

soL Haber Portalı'ndan Selin Asker'in haberine göre, "Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi" suçundan hazırlanan iddianamede, olayın yaşandığı anları içeren polis kamerası kaydının çözümlerine yer verildi. Görüntülerde, “Galoş giyin” uyarısından çok sonra polisin ateş açtığı görüldü.

Yapılan arama esnasında evde bir erkek şahsın “Ankara’daki patlamada tek bir polis yoktu” sözlerine sinirlenen özel harekatçının, eli namluda “Ne dedim ben” diyerek ev sakinlerinin üzerine yürüyüp ateş açtığı ortaya çıktı.

İddianamede neler var?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, tutuksuz olan özel harekatçı polis tek sanık olarak yargılanırken Dilek Doğan’ın babası Metin Doğan ve annesi Aysel Doğan şikayetçi olarak yer aldı.

İfadeler, doktor ve bilirkişi raporları, ölü muayene ve otopsi tutanağına yer verilen iddianamede, olayın anlatımına dair, polis tutanaklarında, Dilek Doğan’ın adresine baskın yapma gerekçesi olarak “10 Ağustos’ta ABD Başkonsolosluğu'na saldıran şahıslarla ilgili 18 Ekim'de belirlenen adrese operasyon yapıldığı” ifadesi yer aldı. Tutanakta, arama işlemlerinin prosedüre uygun gerçekleştirildiği ve evde bulunan şahısların aramayı sözlü protesto ettiği bilgileri yer alırken; iddianamede ise, Dilek Doğan’ın eve giren sanık polise “Ayaklarınızla basmazsanız sevinirim” dediği, vurulma anının bu diyalogdan bir süre sonra yaşandığı aktarıldı.

Silah patladığında kamera kayıtta değildi

İddianamede silahın patlama anına ilişkin kaydın olmaması dikkat çekti. İddianamede bununla ilgili olarak, “Şüpheli polis memuru Yüksel Moğultay tarafından farklı, şikayetçiler tarafından farklı anlatıldığı, patlama anına ait bir görüntü olmadığı gibi, şüpheli ve şikayetçilerin dışında, hiç kimsenin silahın patlama anında tarafları görmediği, patlama ile birlikte Dilek Doğan’ın yaralanarak yere düştüğü” bilgisine yer verildi.

Patlama olduğu esnada odada yapılan aramayı kayıt altına alan polis B.K, kamera şarjının bitmemesi için belirli bölümlerde çekim yapmadığını iddia etti. Polis B.K’nin ifadesi iddianamede “Aramalar sırasında kamera şarjının bitmemesi için önemsiz veya bekleme bölümlerinde kamera kaydını genel olarak durdurduğunu, 5-6 saniye içinde tüfek sesi duyduktan sonra odanın içinden holü görüntülemeye çalıştığını söyledi” şeklinde yer aldı.

Tanık polis: Sanık, Dilek Doğan'ı iterken silahı patladı

İddianamede ifadesine yer verilen tanık polis G.H, “Moğultay’ın evin ortasında elinde tüfeğiyle tek başına beklediği, holde bulunan ev sakinlerini salona doğru bir eli dipçikte ve namluda şekilde ittirdiği esnada silahın patladığını ve Dilek Doğan’ın yere düştüğünü” ifadelerini kullandı.

Sanık polis Yüksel Moğultay ise verdiği ifadede, bir “kaza” yaşandığını savundu. İfadeye göre, ev sakinlerinin “Galoş giyin” dediğinde kendisinin değil diğer polislerin giyebileceğini, evde arama sürerken ailenin kendisini tutup salona doğru çektikleri esnada tüfeğinin ateş aldığını ve “İstemeden tüfeği siz patlattınız ben patlatmadım” dediği görüldü.

Olay anlarına ait olan ancak patlama anını göstermeyen 3 dakikalık videonun çözümünde, Dilek Doğan’ın önce “Ayaklarınızla basmazsanız sevinirim” dediği, polisin “Tamam ona vaktimiz yok bizim” dediği, “Galoşları giyin” tepkisinin verildiği ve polisin “Bu bizim görevimiz” şeklinde terslediği belirtildi.

Patlama anı ise bu diyalogdan birkaç dakika sonra yaşandı. Evde arama sürerken evde bir erkek şahıs, özel harekatçı polise “Ankara’daki patlamada tek polis yoktu” dedi. Bunun üzerine polisin sinirlenerek, “Ben sana ne dedim” diyerek üzerine yürüdüğü o esnada Dilek Doğan’ın “Ya ne yapıyorsun!” diye seslendiği ve patlama sesinin duyulduğu aktarıldı.

"Ben sana ne dedim"

O diyaloglar iddianamede şu şekilde yer aldı:

Erkek şahıs: Ankara’da şu patlamada var ya bir tane polis yok. Kayseri'den geliyorum. 25 metre arayla polis koymuşlar. Adam soğuktan kapşonu kafasına geçirmiş, böyle soğukta bekliyor. Ankara’da 105-120 tane adam ölmüş, bir tane polis yok.

Polis: Ben sana ne dedim, ben sana ne dedim, ben sana ne dedim.

Dilek Doğan: Ya ne yapıyorsun!

İddianamede, o an "Bu diyalogdan bir saniye sonra patlama sesi duyuluyor, arama yapılan odada bulunan polis kamerayı patlamanın yaşandığı yere çeviriyor, ailenin “Dilek” diye bağırışları görünüyor" şeklinde anlatıldı.

Tüm bu delilleri değerlendiren savcılık, sanık polisin “ihmali davranışla kasten adam öldürme” suçunun işlendiğini belirterek 20 yıldan 26,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Duruşma tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak.