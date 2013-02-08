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DHKP-C: Didem Tuncay'ın hastane masraflarını ödeyelim!

ABD Büyükelçiliği'ne yapılan canlı bomba saldırısı sonrasında yaralanan gazeteci Didem Tuncay ile ilgili açıklama yapan DHKP-C, 'Tuncay'ın hastane masraflarını karşılamak istiyoruz' dedi

08 Şubat 2013 17:17

1 Şubat 2013 günü, canlı bomba Ecevit Alişan Şanlı tarafından ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren güvenlik görevlisi Mustafa Akarsu ile aynı saldırıda yaralanan ve sağ gözünü kaybeden gazeteci Didem Tuncay hakkında, DHKP-C bir açıklama yayınlayarak Didem Tuncay ve ailesinden özür diledi. Örgüte yakın bir internet sitesinde yayınlanan açıklamada, elçiliğin personel kapısının sivil halka zarar vermemek için seçildiği belirtilirken, gazeteci Didem Tuncay için şunlar kaydedildi:

"Tüm hassasiyetimize rağmen hiç bir şekilde hedefimiz olmayacak gazeteci olduğu söylenen Didem Tuncay da eylemde yaralanmıştır. İstemeyerek neden olduğumuz bu yaralanmadan dolayı Didem Tuncay’dan, ailesinden, halkımızdan ve basın emekçilerinden özür diliyoruz. Didem Tuncay’ın bir an evvel sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Didem Tuncay ve ailesinin kabul etmesi durumunda tüm hastane masraflarını karşılayacağımızı belirtmek istiyoruz."

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