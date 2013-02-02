'Gazeteci Didem Tuncay'ın bilinci açık ve konuşabiliyor'

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen saldırıda ağır yaralanan eski NTV diplomasi muhabiri gazeteci Didem Tuncay'ın bilincinin açık ve konuşabildiği açıklandı.

Ankara Numune Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Nurullah Zengin, ABD Büyükelçiliği'ne yönelik canlı bomba saldırısında ağır yaralanan gazeteci Didem Tuncay'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Zengin, Tuncay'ın dün gece bir dizi ameliyata alındığını ve hafta başına kadar yoğun bakımda tedavisine devam edileceğini açıkladı. Zengin "İlk müdahaleden sonra hastanın yoğun bakımda izlenmesi gerekiyordu. Akut batın dediğimiz, karın içi cerrahi müdahale gerektiren bir sorun nedeniyle dün gece ameliyata aldık" dedi.

Tuncay'ın yırtılmaya bağlı olarak meydana gelen kanamadan dolayı dalağının alındığı belirten Zengin, "Bilinci açık, konuşabiliyor. Pazartesi'ye kadar yoğun bakımda izlemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Bazı gazete ve internet sitelerinde Tuncay'ın bir gözünü kaybettiği yönünde çıkan haberlere açıklık getiren Zengin şöyle konuştu:

"Yüzün sağ tarafında meydana gelen travma nedeniyle, sağ gözünde yaralanma mevcuttu. Göz doktoru arkadaşlar, sağ göze yönelik cerrahi müdahalede bulundular. Plastik cerrahlar kendi branşlarıyla ilgili müdahaleleri yaptılar. Yapılan cerrahi müdahale yaralanmayı telafi etmeye yönelik. Önümüzdeki dönemde göz cerrahlarının yeni müdahalesi gerekebilecek. Bu 10 güne kadar netleşecek. Sağ göz ile ilgili bilgiyi daha sonra paylaşacağız."

Zengin, Tuncay'ın durumu hakkında ilerleyen zamanlarda bilgi verileceğini açıkladı.