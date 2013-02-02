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Canlı bombanın kurye kılığındaki son görüntüsü

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği girişindeki patlamayı gerçekleştiren canlı bombanın olay yerine giderken güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerine ulaşıldı

02 Şubat 2013 19:09

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin girişinde intihar eylemi düzenleyen saldırganın güvenlik kameralarına yansıyan ve Anadolu Ajansı tarafından yayınlanan görüntülerinde kargocu kılığında elinde bir zarfla elçilik binasına doğru yürüdüğü görülüyor.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği girişindeki patlamayı gerçekleştiren canlı bomba Ecevit Şanlı'nın olay yerine giderken güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerine ulaşıldı. Yalnız olduğu görülen saldırganın, kargocu kılığında elinde bir zarfla Büyükelçiliğin girişine doğru ilerlediği kameralara yansıyor.

Saldırgan, Büyükelçiliğe geldiğinde cama vurup elindeki zarfı göstererek kapının açılmasını istiyor.

Güvenlik görevlilerinin kapıyı açması üzerine x-ray cihazının bulunduğu çelik bölüme giren saldırgan, görevlilerin müdahalesine fırsat vermeden üzerindeki düzeneği patlatıyor.

 

Üzerinden İrfan A. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı

 

AA muhabirleri olaya ilişkin önemli detaylara da ulaştı. Olay yerinde 7.65 çapında bir tabanca bulan ekipler, bundan yola çıkarak olayı DHKP-C'nin gerçekleştirdiğini değerlendirdi. Patlayıcıyı vücuduna sardığı için parçalanan cesedi de inceleyen ekipler, saldırganın yüzündeki ben ve izlerden Ecevit Şanlı'nın kimliğine ulaştı.

Patlamada ölen saldırganın üzerinde İrfan A. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu.

 

3 kişi gözaltında

 

Polis, İrfan A. ile bu kişinin kimlik fotokopisini örgüte ulaştırdığı değerlendirilen 2 kişiyi ifadelerine başvurmak üzere gözaltına aldı.

Zanlıya sahte kimliği, 2 hafta önce DHKP-C'ye yönelik operasyonda tutuklanan D.K'nın düzenlediği tespit edildi.

 

Yunan adalarından kaçak giriş yapmış

 

Almanya'da yaşayan saldırganın, Yunan adaları üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği ve İstanbul'da sahte kimliği aldıktan sonra Ankara'ya geldiği belirtiliyor.

 

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