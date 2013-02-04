T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gazeteci Didem Tuncay sağ gözünü kaybetti

ABD Büyükelçiliği’ndeki patlamada yaralanan gazeteci Tuncay, yoğun bakımdan çıkartıldı

04 Şubat 2013 18:39

ABD Elçiliği önündeki saldırıda yaralanan gazeteci Didem Tuncay'ın sağ gözünde görme fonksiyonları açısından kalıcı bir hasarın oluştuğu belirtildi.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği kapısında meydana gelen patlamada yaralanan eski NTV muhabiri Didem Tuncay’ın tedavisine Ankara Numune Hastanesi’nde devam ediliyor.

Ankara Numune Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Nurullah Zengin, Didem Tuncay’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Prof. Dr. Zengin, hafta sonu yoğun bakımda tutulan Didem Tuncay’da hızlı bir iyileşme görüldüğünü söyledi

Tuncay’ın yoğun bakımdan çıkartılarak normal bir odaya alındığını dile getiren Zengin, “Önümüzdeki hafta hastaneden çıkarabiliriz” diye konuştu.

Nurullah Zengin, “Kendisi yemek yemeye başladı. Ayağa kalkıp yürüyebiliyor” şeklinde konuştu.

 

Gözündeki durum

 

Tecrübeli gazetecinin gözüyle ilgili olarak aralarında 2 GATA doktorunun bulunduğu 8 uzmanın kapsamlı bir değerlendirme yaptığını belirten Zengin, şöyle konuştu:

“Sağ göze 7 milimetre çapında bir şarapnel parçası girip, gözün arka tarafından çıkmış. Sağ gözdeki görme fonksiyonlarında kalıcı bir hasar meydana geldiği tespit edildi. Bu gözün şekil bütünlüğünü sağlamaya çalışacağız.”

 

Kulakta hasar kalmayacak

 

Nurullah Zengin, patlama nedeniyle kulak zarında delinme ve sinirlerde etkilenme olduğunu da ifade etti.

Zengin, “Kulaktaki problemlerin geçici olduğu ve tam bir iyileşme olacağı tespit edildi” diye konuştu.

Olayı hatırlıyor

Tuncay’a psikolojik destek verildiğini ifade eden Zengin, “İlk gelişine göre psikolojik durumu iyi. Ailesiyle konuşuyor. Olayı hatırlıyor ve ifade edebiliyor” dedi.

 

 

ETİKETLER

gazetecididem tuncaygözünü kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24