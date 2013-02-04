Gazeteci Didem Tuncay sağ gözünü kaybetti

ABD Elçiliği önündeki saldırıda yaralanan gazeteci Didem Tuncay'ın sağ gözünde görme fonksiyonları açısından kalıcı bir hasarın oluştuğu belirtildi.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği kapısında meydana gelen patlamada yaralanan eski NTV muhabiri Didem Tuncay’ın tedavisine Ankara Numune Hastanesi’nde devam ediliyor.

Ankara Numune Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Nurullah Zengin, Didem Tuncay’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Prof. Dr. Zengin, hafta sonu yoğun bakımda tutulan Didem Tuncay’da hızlı bir iyileşme görüldüğünü söyledi

Tuncay’ın yoğun bakımdan çıkartılarak normal bir odaya alındığını dile getiren Zengin, “Önümüzdeki hafta hastaneden çıkarabiliriz” diye konuştu.

Nurullah Zengin, “Kendisi yemek yemeye başladı. Ayağa kalkıp yürüyebiliyor” şeklinde konuştu.

Gözündeki durum

Tecrübeli gazetecinin gözüyle ilgili olarak aralarında 2 GATA doktorunun bulunduğu 8 uzmanın kapsamlı bir değerlendirme yaptığını belirten Zengin, şöyle konuştu:

“Sağ göze 7 milimetre çapında bir şarapnel parçası girip, gözün arka tarafından çıkmış. Sağ gözdeki görme fonksiyonlarında kalıcı bir hasar meydana geldiği tespit edildi. Bu gözün şekil bütünlüğünü sağlamaya çalışacağız.”

Kulakta hasar kalmayacak

Nurullah Zengin, patlama nedeniyle kulak zarında delinme ve sinirlerde etkilenme olduğunu da ifade etti.

Zengin, “Kulaktaki problemlerin geçici olduğu ve tam bir iyileşme olacağı tespit edildi” diye konuştu.

Olayı hatırlıyor

Tuncay’a psikolojik destek verildiğini ifade eden Zengin, “İlk gelişine göre psikolojik durumu iyi. Ailesiyle konuşuyor. Olayı hatırlıyor ve ifade edebiliyor” dedi.