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Eski NTV muhabiri Didem Tuncay’ın durumu iyileşiyor

ABD Ankara Büyükelçiliği’ne yönelik saldırıda yaralanan eski NTV muhabiri Didem Tuncay’ın sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.

02 Şubat 2013 14:50

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önündeki saldırıda yaralanan eski NTV diplomasi muhabiri Didem Tuncay’ın tedavisi devam ediyor.

Gözünden yaralandığı belirtilen Tuncay'ın akşam saatlerinde 3.5 süren bir ameliyat geçirdiği belirtildi. Tuncay’ın sağlık durumunun iyiye gittiği, bilincinin açık olduğu bildirildi. 
 
Didem Tuncay'ın yatırıldığı Ankara Numune Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurullah Zengin, Tuncay'ın hayatı tehlikesinin bulunmadığını söyledi. 
 
Didem Tuncay’ın hızla iyileştiğini dile getiren Zengin, “Pazartesi günü yeniden değerlendirme yapacağız. Başka bölüme gönderilip gönderilmesine karar vereceğiz” dedi.
 

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