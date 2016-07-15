Fransız devlet televizyonu, yanında Nice saldırısında ölen eşi bulunan adamla canlı bağlantı yaptı!

Saldırının gerçekleştiği meydandan yayın yapan Fransız devlet kanalı France 2, büyük bir skandala imza attı. Saldırı sonucu hayatını kaybeden eşinin yanında bulunan adamla canlı bağlantı yaptı. Fransa'nın Nice kentinde en az 85 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıdan sonra France 2'nin olayın gerçekleştiği meydandan yaptığı yayın yapması tepkilere sebep oldu.

Kanal, eşinin cesedi başında bekleyen adamla canlı bağlantı yaptı. Hürriyet'te yer alan habere göre, yayınlanan röportaj kısa sürede sosyal medya üzerinden büyük tepki çekti.

Sosyal medyada tepki çekti

Yayının ardından Fransız kanalı sosyal medya üzerinden büyük tepki çekti. Kullanıcılar; 'rezalet', 'utanın' gibi ifadelere yer verdi.