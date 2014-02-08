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Politika

Devlet Bahçeli: Habertürk iktidarın kapı kulu olmuştur

Bahçeli: Demek ki tuz kokmuştur. Habertürk Habertello ismini alarak hapı yutmuş iktidarın kapı kulluğuna boğun eğmiştir. Basın hürriyeti ölümcül yara almıştır

08 Şubat 2014 19:11

Devlet Bahçeli, "Size soruyorum Fas’tan Alo Fatih demek milli irade hırsızlığı demek değil midir. Habertürk, Habertello ismini alarak hapı yutmuş iktidarın kapı kulluğuna boyun eğmiştir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda 'MHP Seçim Kampanyası Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli'nin gündemine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Habertürk gazetesinin Yönetim Kurulu Başkanvekili Fatih Saraç'ya yaptığı konuşma vardı.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları:

Ahı gitmiş vahı kalmış Başbakan Türk milletini kandırmak için korku senaryolarını üretmektedir. Nedense ayakkabı kutularına giren 4.5 milyon dalar ile ilgili yorum yapmamaktadır. Eski Bakan Binali’nin MilyonAli diye isim değiştirmesini hatırlamamaktadır.  Daha Bilal Erdoğan’ın çevirdiği dolaplar ortaya çıkmamıştır.

 

‘Alo Fatih’

 

Başbakan için en önemli unsur milli irade hırsızlığıdır. Başbakan’ın hakkı vardır çoktan beri ilk defa doğru bir noktaya temas etmiştir. Size soruyorum Fas’tan Alo Fatih demek milli irade hırsızlığı demek değil midir. Bizim görüşlerimizin alt yazılarda görünce, kırmızı görmüş boğa gibi davranmak milli irade hırsızlığı demek değil midir. Anketlerdeki oylarımızı düşük göstermek milli iradeyi zimmete geçirmek değil midir.

Demek ki tuz kokmuştur. Habertürk Habertello ismini alarak hapı yutmuş iktidarın kapı kulluğuna boğun eğmiştir. Basın hürriyeti ölümcül yara almıştır. Bu medyanın görüşlerimizi haber yapmasına gerek yoktur. Onlar, AKP’yi yüzde 50 yetmezse yüzde 90 göstersin CHP’yi de parlatsın önünü açsın son sözü millet söyleyecektir.  30 Mart Türk milletinin karar ve iradesinin sandığa yansıyacağı gündür.

 

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