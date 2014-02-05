Erdoğan'dan Habertürk'e: Bahçeli'nin sözlerini vermeye ne gerek var!

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, BİM marketler zincirinin kurucu ortaklarından olan ve daha sonra Turgay Ciner'in sahibi olduğu Ciner Yayın Holding'in başına getirilen Fatih Saraç'tan, Habertürk TV'nin ekranından bant akışı içinde geçirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerini çıkarmasını istediği ortaya çıktı. Televizyon ve sosyal medyaya yansıyan haberlere göre Erdoğan, "Hayret ya, bunlara ne gerek var" diyor, Saraç, "Şimdi yapıyorum efendim" karşılığını veriyor.
TBMM Genel Kurulu'nda internetle ilgili torba tasarının görüşmeleri sırasında söz alan MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, tablet bilgisayarından Başbakan Erdoğan'ın, Habertürk TV ekranındaki bir son dakika bandındaki ifadeler yüzünden kanal yöneticisi Fatih Saraç'ı arayarak derhal müdahale ettiği konuşmanın ses kaydını dinletti.
MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu'nun Meclis'te yayınladığı, Artı1 TV ve Artı1 TV internet sitesi haberartibir.com ile Twitter'da paylaşılan haberlere göre, Erdoğan, Saraç'a, Gezi Parkı olayları sırasında 4 Haziran 2013'te Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü göreve çağıran MHP lideri Bahçeli'nin sözlerinin Habertürk ekranında akan yazılı banttan (KJ) geçmesine tepkisini dile getiriyor.
O sırada bulunduğu Fas'tan aradığını ve Habertürk'ü izlediğini belirten Erdoğan ile Saraç arasında geçen konuşmaya ilişkin Halaçoğlu'nun Meclis'te yayınladığı konuşmalar şöyle:
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Bunlar bir alem diğerleri bir alem. Böyle tek tek arayıp konuşacaksın. Fatih bak şu anda ben yani
MEHMET FATİH SARAÇ: Buyrun Başbakan'ım
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Fas'ta televizyon izliyorum burada
MEHMET FATİH SARAÇ: Evet efendim
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Şimdi Bahçeli'nin bütün konuşmalarını, altta şimdi bant olarak da ayrıca geçiyor konuşmanın
MEHMET FATİH SARAÇ: Anlaşılmıştır efendim şimdi... Tamamdır
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Ve orada sürekli olarak bu bantta işte Cumhurbaşkanı'nın birinci görevi eee görüşmeler yapmak değil, bu görüşmelerin dışında bu durumu düzeltmektir
MEHMET FATİH SARAÇ: Anlaşılmıştır efendim
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Görüşmeler üzerinden ülkeyi huzura kavuşturacak adımları atmaktır.
MEHMET FATİH SARAÇ: Tamam efendim
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Yani Bahçeli hep öyle demiş devamlı şimdi bunu bant olarak geçiyor.
MEHMET FATİH SARAÇ: Tamam efendim, anladım efendim şimdi hemen.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Ya anladım diyorsunuz da işte yani hayret ya böyle bir şey de, hala bunlar ya ne gerek var.
MEHMET FATİH SARAÇ: Eee tamam ee emriniz olur efendim anlaşılmıştır şu an.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Hemen şey yapmanız gerekiyor.
MEHMET FATİH SARAÇ: Şimdi yapıyorum, şimdi yapıyorum efendim
Saraç, talimatı Kılıç'a iletiyor:
ABDULLAH: Efendim
MEHMET FATİH SARAÇ: Abdullahçığım ya çok acil şu Bahçeli'nin haberini çek, altyazıyı da çek ne olursun.
ABDULLAH: Tamam çektik abi
MEHMET FATİH SARAÇ: Ne yap yap ve hemen çek ama hemen
ABDULLAH: Çektik, çektik
MEHMET FATİH SARAÇ: Hı
ABDULLAH: Çektik abi şimdi son dakikayı diyorsunuz değil mi?
MEHMET FATİH SARAÇ: Evet hemen çek, kaldır hemen
ABDULLAH: Çektik, çektik abi
MEHMET FATİH SARAÇ: Tamam hadi selam
ABDULLAH: Kayan yazıda, sadece kayan yazıda var
MEHMET FATİH SARAÇ: Kayan yazıyı da kaldır hemen ne olur boşver kaldır
ABDULLAH: Tamam peki görü...
MEHMET FATİH SARAÇ: Kaldır hemen çek
ABDULLAH: Tamam
MEHMET FATİH SARAÇ: Başbakan aradı. Cumhurbaşkanı'nın görevi müdahale etmektir sözü varmış onu veriyormuşuz
KENAN: Evet usta
MEHMET FATİH SARAÇ: Fas'ta dedi Fatih beni yoruyorsun dedi.
KENAN: Abi ne yapalım yani bu son dakikaları nasıl yapalım. Bahçeli deyince veriyoruz zaten.
MEHMET FATİH SARAÇ: Yok görüntüyle... Yok Cumhurbaşkanı'nın görevi görüşme yapmak değil müdahale etmektir mi ne demiş. Abi şunu bir... Ben Abdullah'la, seni bulamadım dedim ki Abdullah'a böyle bir şey mi var dedim, evet dedi. Ya Fas'tan mı izliyor ne yapıyor bilemiyorum. Şimdi bir çekelim de rahatlatalım ortalığı
ABDULLAH: Efendim Fatih Bey
MEHMET FATİH SARAÇ: Ne yaptın Abdullah?
ABDULLAH: Kaldırdık, ikisini de kaldırdık. Şimdi daha makul açıklamaları var onları gireceğiz.
MEHMET FATİH SARAÇ: Kimin gözünden kaçtı o?
ABDULLAH: Kimsenin gözünden kaçmadı, grup toplantısında yaptığı konuşmalar ve grup toplantısının ardından yaptığı açıklamalar bütün kanallar son dakika verdi. Tabi onlar verince biz de verdik. Daha sonra da kaldırdık.
MEHMET FATİH SARAÇ: Ne dedi adam?
ABDULLAH: Cumhurbaşkanı ülkeyi huzura kavuşturacak adımlar atsın dedi. Biz de aynı şekilde bu ifadeyi girdik. Diğer kanalların girdiği gibi girmedik.
MEHMET FATİH SARAÇ: Tamam doğru ama orada benim gücüm var kardeşim. Bu işe engel olacak olan benim. Devlet yapamayacak olsa da ben yaptırmayacağım var.
ABDULLAH: Yok bu cümle şundan sonra
MEHMET FATİH SARAÇ: Ülkücüler sokağa çıkmayacak onların ekmeğine yağ sürmeyeceğiz. Nokta.
ABDULLAH: Oldu kardeşim.
MEHMET FATİH SARAÇ: Orada millete ülkücü camiaya bir sakinlik var. Ama öbür tarafta Başbakan kendi yetkisini ve gücünü paylaşmak istemiyor.