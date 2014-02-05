MHP'li Halaçoğlu, Meclis'te Erdoğan'ın Habertürk konuşmasını dinletti

TBMM Genel Kurulu'nda internetle ilgili torba tasarının görüşmeleri sırasında söz alan MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, tablet bilgisayarından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Habertürk TV ekranındaki bir son dakika bandındaki ifadeler yüzünden kanal yöneticisi Fatih Saraç'ı arayarak derhal müdahale ettiği konuşmanın ses kaydını dinletti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Sabah ve ATV için satın alma talimatı verdiği ve dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın 8 işadamından 630 milyon dolar para topladığı iddialarına ilişkin, mahkeme kararıyla yapılan telefon dinlemelerinin tapelerini dinletmesinin ardından MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu da TBMM’de Başbakan Erdoğan’a ait bir ses kaydını dinletti.

Hürriyet gazetesinden Umut Erdem’in haberine göre MHP’li Halaçoğlu, Başbakan Erdoğan’ın Habertürk TV yöneticisi Fatih Saraç ile yaptığı görüşmede, kendisinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konuşmalarının televizyon kanalında altyazı olarak geçmesinin kaldırılmasını istediğini söyleyerek Başbakan Erdoğan ile Saraç arasında geçen ses kaydını dinletti.

Halaçoğlu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

“Herhalde sansürden tutun da yapacağımız internet görüşmelerine kadar, bir skandalı hepiniz gözler önünde görebilecek durumdasınız. Aslında her şey iflas etmiştir. Türkiye Cumhuriyetini yönetenler iflas etmiştir. Kendi dikta rejimini nasıl kurduklarını ortaya koymuştur. Bütün basının nasıl kontrol altına alınarak, nasıl bir dolap çevrildiği gözler önüne serilmiştir. Konuşmaların altyazı olarak dahi geçmesine tahammül edemeyenler, ileri demokrasiden bahsediyor. Ayıptır. Bundan utanmanız lazım hepinizin. Böyle bir skandalı tarih daha yazmamıştır; ama artık sizin Başbakanınız adına yazmıştır tarih.”

İşte Halaçoğlu'nun Meclis'te açıkladığı Erdoğan'ın Habertürk televizyonuna ilişkin konuşmaları:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Bunlar bir alem diğerleri bir alem. Böyle tek tek arayıp konuşacaksın. Fatih bak şu anda ben yani



MEHMET FATİH SARAÇ: Buyrun Başbakan'ım



RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Fas'ta televizyon izliyorum burada



MEHMET FATİH SARAÇ: Evet efendim



RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Şimdi Bahçeli'nin bütün konuşmalarını, altta şimdi bant olarak da ayrıca geçiyor konuşmanın



MEHMET FATİH SARAÇ: Anlaşılmıştır efendim şimdi... Tamamdır



RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Ve orada sürekli olarak bu bantta işte Cumhurbaşkanı'nın birinci görevi eee görüşmeler yapmak değil, bu görüşmelerin dışında bu durumu düzeltmektir



MEHMET FATİH SARAÇ: Anlaşılmıştır efendim



RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Görüşmeler üzerinden ülkeyi huzura kavuşturacak adımları atmaktır.



MEHMET FATİH SARAÇ: Tamam efendim



RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Yani Bahçeli hep öyle demiş devamlı şimdi bunu bant olarak geçiyor.



MEHMET FATİH SARAÇ: Tamam efendim, anladım efendim şimdi hemen.



RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Ya anladım diyorsunuz da işte yani hayret ya böyle bir şey de, hala bunlar ya ne gerek var.



MEHMET FATİH SARAÇ: Eee tamam ee emriniz olur efendim anlaşılmıştır şu an.



RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Hemen şey yapmanız gerekiyor.



MEHMET FATİH SARAÇ: Şimdi yapıyorum, şimdi yapıyorum efendim



Saraç, talimatı Kılıç'a iletiyor:



ABDULLAH: Efendim



MEHMET FATİH SARAÇ: Abdullahçığım ya çok acil şu Bahçeli'nin haberini çek, altyazıyı da çek ne olursun.



ABDULLAH: Tamam çektik abi



MEHMET FATİH SARAÇ: Ne yap yap ve hemen çek ama hemen



ABDULLAH: Çektik, çektik



MEHMET FATİH SARAÇ: Hı



ABDULLAH: Çektik abi şimdi son dakikayı diyorsunuz değil mi?



MEHMET FATİH SARAÇ: Evet hemen çek, kaldır hemen



ABDULLAH: Çektik, çektik abi



MEHMET FATİH SARAÇ: Tamam hadi selam



ABDULLAH: Kayan yazıda, sadece kayan yazıda var



MEHMET FATİH SARAÇ: Kayan yazıyı da kaldır hemen ne olur boşver kaldır



ABDULLAH: Tamam peki görü...



MEHMET FATİH SARAÇ: Kaldır hemen çek



ABDULLAH: Tamam



MEHMET FATİH SARAÇ: Başbakan aradı. Cumhurbaşkanı'nın görevi müdahale etmektir sözü varmış onu veriyormuşuz



KENAN: Evet usta



MEHMET FATİH SARAÇ: Fas'ta dedi Fatih beni yoruyorsun dedi.



KENAN: Abi ne yapalım yani bu son dakikaları nasıl yapalım. Bahçeli deyince veriyoruz zaten.



MEHMET FATİH SARAÇ: Yok görüntüyle... Yok Cumhurbaşkanı'nın görevi görüşme yapmak değil müdahale etmektir mi ne demiş. Abi şunu bir... Ben Abdullah'la, seni bulamadım dedim ki Abdullah'a böyle bir şey mi var dedim, evet dedi. Ya Fas'tan mı izliyor ne yapıyor bilemiyorum. Şimdi bir çekelim de rahatlatalım ortalığı



ABDULLAH: Efendim Fatih Bey



MEHMET FATİH SARAÇ: Ne yaptın Abdullah?



ABDULLAH: Kaldırdık, ikisini de kaldırdık. Şimdi daha makul açıklamaları var onları gireceğiz.



MEHMET FATİH SARAÇ: Kimin gözünden kaçtı o?



ABDULLAH: Kimsenin gözünden kaçmadı, grup toplantısında yaptığı konuşmalar ve grup toplantısının ardından yaptığı açıklamalar bütün kanallar son dakika verdi. Tabi onlar verince biz de verdik. Daha sonra da kaldırdık.



MEHMET FATİH SARAÇ: Ne dedi adam?



ABDULLAH: Cumhurbaşkanı ülkeyi huzura kavuşturacak adımlar atsın dedi. Biz de aynı şekilde bu ifadeyi girdik. Diğer kanalların girdiği gibi girmedik.



MEHMET FATİH SARAÇ: Tamam doğru ama orada benim gücüm var kardeşim. Bu işe engel olacak olan benim. Devlet yapamayacak olsa da ben yaptırmayacağım var.



ABDULLAH: Yok bu cümle şundan sonra



MEHMET FATİH SARAÇ: Ülkücüler sokağa çıkmayacak onların ekmeğine yağ sürmeyeceğiz. Nokta.



ABDULLAH: Oldu kardeşim.



MEHMET FATİH SARAÇ: Orada millete ülkücü camiaya bir sakinlik var. Ama öbür tarafta Başbakan kendi yetkisini ve gücünü paylaşmak istemiyor.