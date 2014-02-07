Bilal Erdoğan ve Altaylı telefonda; HaberTürk'te anket nasıl çarpıtıldı?

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın HaberTürk televizyon kanalındaki altyazılara müdahale ettiğini yansıtan telefon görüşmeleri ardından HaberTürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı’nın gazetede yayımlanacak kamuoyu anketinin sonuçlarında “kaydırma” yapıldığına ilişkin konuşmaları da sosyal medya ve televizyon programlarına yansıdı.

Haberlere göre, yolsuzluk operasyonlarının ikinci dalgasında adı şüpheliler arasında geçen Fatih Saraç ile görüşen Fatih Altaylı, Konsensus şirketinin Mart, 2013’te yaptığı seçim anketinin sonuçları hakkında “Kararsızlardan biraz aktarırım, biraz MHP’den aktartırım falan, manipülasyon yaparım” dedi.

BİM marketler zincirinin kurucu ortaklarından olan ve daha sonra Turgay Ciner'in sahibi olduğu Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Saraç, Altaylı ile konuşmasından yaklaşık 40 dakika sonra Başbakan Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile görüştü. Kayıtlara göre, Saraç, Erdoğan’a ilgili anket sonuçlarında AKP, MHP ve BDP’nin oy oranlarında “kaydırma yaptığını” söyledi.

Fatih Altaylı, iddialara ilişkin olarak yaptığı ilk açıklamada görüşmeyi yalanlamadı, ancak “kasetlerin montajlandığını” ileri sürdü. Artı 1 TV’de Mirgün Cabas’ın programına telefonla bağlanan Altaylı, iddiaları reddederek Konsensus’a ait anket sonuçlarını aynen yayımladıklarını savundu. Altaylı, konuşmasının devamında "‘Hayır, yapmam, elleyemezsin’ gibi bir üslup yok yöneticilikte. Bu bekara karı boşamak gibi. Dışarıda birisi bunu söyleyebilir. Ama benim oturduğum gibi bir koltukta oturduğun zaman birisine bakarız deyip geçiştirirsin" dedi.

İlgili anketi yaptıran Konsensus şirketinin sahibi Murat Sarı da aynı programda telefon görüşmeleri için “Bizim dışımızda bir olay” dedi ve HaberTürk'te yayımlanan sonuçlarda “manipülasyon olmadığını” ifade etti.

Artı 1 TV’de Can Dündar’ın sunduğu Canlı Gaste programında yayımlanan Bilal Erdoğan ile Fatih Saraç arasında geçen telefon görüşmesi şöyle:

(13.03.2013 – 15:24)

N. Bilal Erdoğan: Hım.

M. Fatih Saraç: Anladın konuyu di mi

N. Bilal Erdoğan: Evet, evet, anladım gayet gayet

M. Fatih Saraç: Yani çünkü 2.5’a falan iniyorlar BDP’den AK Parti’ye kayma var, CHP’den MHP’ye kayma var. Şimdi bunu yaparsak bu adamlar ayaklarını yavaşa alırlar diye düşünüyorum. Böyle yapıyorum ama bilesin ki yani şeyden ıı öbür taraftan alıp BDP’ye yamıyacağım oyu, onun için sen de ıı bilgi ver ekindeki

N. Bilal Erdoğan: Öbür aynısının tersi de şey, MHP’nin de yükselmesi.

M. Fatih Saraç: Evet, MHP de yükseliyor şu anda

N. Bilal Erdoğan: Evet, yani o onun oradaki iki üç puanını oraya getirdin

M. Fatih Saraç: Hıhım

N. Bilal Erdoğan: Evet, tabii

M. Fatih Saraç: MHP’den oraya, MHP’den oraya

N. Bilal Erdoğan: Hayır, yani MHP’nin yükselmesi

M. Fatih Saraç: Kaydırdım

N. Bilal Erdoğan: MHP’yi yükseltti diye yükseliyor

M. Fatih Saraç: Evet, evet, evet, yani sen onu ıı böyle bilgi ver, böyle yapıyorum bilgin olsun, tamam

N. Bilal Erdoğan: Tamam, oldu abi

Fatih Altaylı ile Fatih Saraç’ın arasında geçen konuşmanın Canlı Gaste’ye yansıyan kısmı şöyle:

(13.03.2013-14:40)

M. Fatih Saraç: Evet.

Fatih Altaylı: Iı, diyorum ki ben bu anketin BDP ile olan bölümünü ben biraz anket şirketiyle konuşsam, ıı iki puan yüksek göstersek ne dersin?

M. Fatih Saraç: MHP’ninkini alıp oraya koyun ya

Fatih Altaylı: Hı?

M. Fatih Saraç: MHP’ninkini alıp oraya koyun

Fatih Altaylı: İşte biz kararsızlardan biraz aktırırım, biraz MHP’den aktartırım falan, manipülasyon yapıyım

M. Fatih Saraç: Ama bazı bilgiler var ha, onu şimdi oraya çıktım şeyde, Çamlıca’dayım. (Başbakan’ın Kısıklı’daki evinden çıkıyor) Yani seninle konuşacağım nelerini yayınlayacan, ne yapacan

Fatih Altaylı: İşte konuşalım onları bi

M. Fatih Saraç: Tamam, ben seni çıkıyım, yarım saat sonra çıkıyorum

Fatih Altaylı: Ben

M. Fatih Saraç: Seni arayabilirim ama

Fatih Altaylı: Tamam okey, çıkınca ara beni

M. Fatih Saraç: Tamam hadi

Fatih Altaylı: Tamam hadi, bay bay