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Develi'deki 'asit saldırısı'nın faili, yaralanan çocuğun ailesinin yakını çıktı!

Saldırıyı gerçekleştiren C. A. ve olay esnasında gözcülük yapan bir kişi daha polis tarafından yakalandı

22 Ekim 2015 23:14

Ünlü kebapçı Develi'nin İstanbul Ataşehir’de bulunan restoranlarındaki oyun odasına giren ve çocukların üzerine karton bardakla asit olduğu iddia edilen bir madde döken kişinin yakalandığı açıklandı. Olay esnasında kendisine gözcülük yapan bir kişiyle birlikte yakalanan C. A.'nın, olayda yaralanan ve iki gözünü de kaybetme riski taşıyan 3 yaşındaki çocuğun ailesinin yakını olduğu belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ataşehir'de ünlü bir lokantada 3 yaşındaki çocuğun üzerine asitli madde atılması olayı ile ilgili 2 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin, ailenin yakını olan C.A. olduğu kaydedildi. İddiaya göre, C.A. asitli saldırıyı gerçekleştirirken, diğer şüpheli de gözcülük yaptı.

Develi restoranın avukatı Zekeriya Güngör ile birlikte konuya dair açıklama yapan meslektaşı Başar Gündüz, “Aile zaten saldırıyla ilgili bazı şeyleri bildiğinden dolayı, sosyal medyadaki iddialara önem vermemektedir. Saldırgan kişinin kimliği tespit edildi ve öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. Somut delillerle kişi tespit edildi” açıklamasını yapmıştı.

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