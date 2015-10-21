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Aileler, Develi'de çocuklarına asit döken psikopatı soruyor

Develi Kebap'taki asitli saldırıda, 3,5 yaşındaki bir çocukta 3. derece yanıklar oluştu, gözünde görme kaybı oluştu

21 Ekim 2015 15:41

İstanbul’daki ünlü Develi Restoran’da çocuklara yönelik asitli saldırı büyük tepki çekti. Saldırıyı yapan kişinin henüz yakalanamaması ise anne babaları tedirgin ederken akıllara çok sayıda soru getirdi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, geçen cumartesi meydana geldiği öne sürülen olayda çocukların oyun alanına giren bir kişi yanında getirdiği asidi çocukların üzerine döktü. Saldırıda çok sayıda çocuk zarar gördü.

3,5 yaşındaki bir çocukta 3. derece yanıklar oluştu, gözünde görme kaybı  oluştu.Olayın tanıkları dehşet içinde kaldı. Korkunç olay anne-babaları endişelendirdi. 

Bu olayın ardından akıllara çok sayıda soru geldi:

1) Geçen cumartesi ünlü restorana yemeğe gelen müşteriler, çocuklarını oyun odasına bırakmıştı. Eşkali belirlenen erkek saldırgan odaya girip asit olduğu iddia edilen sıvıyı çocukların üstüne saçtı ve ardından olay yerinden kaçtı. Oyun odasından sorumlu restoran görevlisi buna nasıl izin verdi?

2) İşletmenin 120 kamerasının birden bakıma alınması kabul edilebilir bir durum mu?

3) Saldırgan kimdi, amacı neydi? Günlerdir neden yakalanamadı?

4) Olay aydınlatılsa bile yaralanan çocuklar bu travmayı nasıl atlatacak?

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