Ünlü kebapçının oyun odasına girdi, çocukların üzerine asit döktü!

İstanbul Ataşehir’de bulunan ünlü kebapçı Develi’nin oyun odasına giren bir kişi, çocukların üzerine karton bardakla asit olduğu iddia edilen bir madde döktü. Aileleri tarafından hastaneye götürülen çocukların birinin vücudunda 3’üncü derece yanık oluştu.

120 güvenlik kamerasının çalışmaması nedeniyle, olayla ilgili görüntü bulunmuyor. Develi yetkilileri "Zarar gören çocukları hastaneye götürdük. Polis soruşturma başlattı. Kamera sistemimiz bakımda olduğundan faal değildi, bu nedenle elimizde olayla ilgili görüntü bulunmuyor" dedi. Polis, eşkalini belirlediği erkek saldırganı arıyor. Olaya sosyal medyada tepki gösteren anne babalar "Bu, hepimizin başına gelebilir" şeklinde mesajlar paylaştılar.



Olay geçen cumartesi akşamı Ataşehir’deki Develi Kebap'ta yaşandı. Yemeğe gelen müşteriler, çocuklarını oyun odasındaki görevliye teslim etti. Çocukların oynadığı oyun odasına giren bir kişi, elindeki karton bardakta asit olduğu iddia edilen kimyasal maddeyi çocukların üzerine döktü. Büyük panik yaşanan olayın ardından saldırgan kaçarken, vücutlarında yanık oluşan çocuklar aileleri tarafından çevredeki hastanelere götürüldü. Çocuklar ilk tedavilerinin ardından taburcu edildiler.

Kör olma tehlikesi var

Babası C.K., annesi I.K. tarafından hastaneye götürülen 3.5 yaşındaki erkek çocuğu Y.K.’nın vücudunda 3’üncü derece yanık oluştuğu belirlerdi. Y.K. ilk müdahalenin ardından Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık ve Yara Tedavi Merkezi’ne sevk edildi. Hastanede tedavisi süren Y.K.’nın vücuduna dökülen madde nedeniyle gözlerinde görme kaybı olduğu ve yüzünde ağır yanık oluştuğu belirtildi. Y.K.’nın kör olma tehlikesinin de bulunduğu belirtildi.

Olay anında bulunan bir kadın şunları aktardı :

"O akşam oyun odasında yetişkin yabancı biri, 3,5 yaşındaki bir kız çocuğunu üstüne karton bardak ile saf asit döktü. Etrafa saçılan asit ile orada bulunan bütün çocukların çorapları yırtıldı, ayakları yandı ve o kızın canının yanması ile dokunduğu herkesin üstü pantolonu eli parçalandı ve yandı. Kız çocuğu şu anda hastanede. Cumartesi gecesinden beri bizim 17 çocuğumuz ve velileri Ataşehir Asayiş, Çocuk Bürosu ve Olay Yeri Inceleme ile sürekli ifade veriyoruz. Gece 01-02 de bile hepimizi tekrar tekrar arayıp ifademizi alıyorlar"

120 kamera var, kayıt yok

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinden kimyasal madde numunesi alınarak Polis Kriminal Laboratuvarı’na gönderildi. Polis, olay sırasında oyun odasında bulunan çocukların anne ve babaları ile restoranda bulunan diğer müşterilerin ifadelerini aldı. Polis, saldırganın yakalanması için mesafe kaydedildiğini bildirirken, olay akşamı restorandaki kameraların çalışmadığı öne sürüldü. Dehşet anlarını çocuğuyla birlikte yaşayan başka bir müşteri şunları anlattı: “O akşam oyun odasında yetişkin yabancı biri 3,5 yaşındaki bir erkek çocuğunu üstüne karton bardak ile saf asit döktü. Etrafa saçılan asit ile orada bulunan bütün çocukların çorapları yırtıldı, ayakları yandı ve o çocuğun canının yanması ile dokunduğu herkesin üstü pantolonu eli parçalandı ve yandı. Polis ifademizi aldı. İşletmenin 120 tane kamerasının çalışmadığı ortaya çıktı. Günlerdir olayın etkisini yaşıyoruz. Çocuklarımız perişan oldu.”

Develi: Sistem bakımdaydı

Develi restorandan bir yetkili olayla ilgili şunları söyledi: “Çocuklar oynarken yerde bir sıvı olduğu ve çocukların çoraplarını ve ayaklarını etkilediği, çocukların başında duran görevlilerimiz tarafından farkediliyor. Zarar gören çocukları hastaneye götürdük. Polis soruşturma başlattı. Kamera sistemimiz bakımda olduğundan faal değildi, bu nedenle elimizde olayla ilgili görüntü bulunmuyor. Saldırganın hangi amaçla bunu yaptığını bilmiyoruz. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sonucunu bekliyoruz. Çok sayıda çocuğun etkilendiği doğru değil 2 çocuk etkilendi.”