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Develi'den 'asit saldırısı' açıklaması: Aileyle birlikte şirketimiz de mağdur konumda, şikayetçiyiz!

Restorandaki güvenlik kameraları, olay esnasında çalışmıyordu

21 Ekim 2015 22:37

Ünlü kebapçı Develi, İstanbul Ataşehir’de bulunan restoranlarındaki oyun odasına giren bir kişininçocukların üzerine karton bardakla asit olduğu iddia edilen bir madde dökmesiyle ilgili olarak, "Olayın olmasına hepimiz üzüntü duymaktayız. Ailenin üzüntüsünü de aynı doğrultuda paylaşıyoruz. Burada aileyle birlikte restoranlarımız, şirketimiz de mağdur konumda, şikâyetçidir" açıklamasını yaptı. 

120 güvenlik kamerasının çalışmaması nedeniyle, olayla ilgili görüntü bulunmazken, olayın ardından Develi yetkilileri "Zarar gören çocukları hastaneye götürdük. Polis soruşturma başlattı. Kamera sistemimiz bakımda olduğundan faal değildi, bu nedenle elimizde olayla ilgili görüntü bulunmuyor" ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ataşehir'de, 4 gün önce Develi Restaurant'daki oyun odasına giren bir kişinin, oynayan çocukların üzerine asit dökmesi ve olayda 3 yaşındaki bir çocuğun gözünün zarar görmesi olayıyla ilgili olarak Develi Restaurantları'nın Avukatı Zekeriya Güngör gazetecilere açıklama yaptı. Güngör, olayın polis tarafından soruşturulduğunu ve saldırganın bulunmasına ilişkin önemli bir yol kat edildiği kanaatinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:

 

"Şirketimiz de mağdur konumda, şikâyetçidir"

 

“Basında da, sosyal medyada da bu konuyla ilgili birtakım beyanlar yer alıyor. Olayın olmasına hepimiz üzüntü duymaktayız. Ailenin üzüntüsünü de aynı doğrultuda paylaşıyoruz. Develi Restaurantları olarak elimizden gelen tüm şekilde kendilerine destek olmaya çalışıyoruz. Burada aileyle birlikte restoranlarımız, şirketimiz de mağdur konumda, şikâyetçidir. Bu konuda elimizden gelen tüm bilgileri paylaşmak istiyoruz. Bu konuda Emniyet'ten bilgi alıyoruz, biz de elimizden geldiğince araştırma yapıyoruz."

Zekeriya Güngör, “Şu anda soruşturmada önemli bir yol kat edildiği kanaatindeyiz. Olayın oluş şeklinde Develi'nin herhangi bir kusuru, dâhli olmamıştır" dedi. Avukat Güngör, olay sonucu gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu öne sürülen 3 yaşındaki Y.K.'nin durumuna ilişkin ise “Çocuk tedavi altında. Ameliyatlar olduğunu biliyoruz. Tedavi süreci devam ediyor" diye konuştu. Güngör, "Gözünü kaybettiği söyleniyor, böyle bir şey var mı?" sorusuna ise "Bunlar şu aşamada asılsız beyanlar. Şu aşamada bir netlik, bizim elimize ulaşan bu konuyla ilgili bilgi yok" yanıtını verdi. 

 

Develi'den açıklama

 

Avukatın açıklamasından önce, Develi Restoranları tarafından da yazılı bir açıklama şöyle:

"17 Ekim Cumartesi akşamı Ataşehir Şubemizde bizleri büyük üzüntüye boğan, adı tarifsiz bir olay yaşanmıştır. Söz konusu olay adli makamlara intikal eden ve Adli Makamlar tarafından titizlikle araştırılan, soruşturması devam eden bir olaydır. Ayrıca şirketimiz üzerine düşen tüm yükümlülük ve sorumluluğu yerine getirerek Adli Makamlar ile tüm bilgileri paylaşmakta ve her türlü yardımda bulunmaktadır.  Bu kapsamda Adli Makamların talebi doğrultusunda, soruşturmanın güvenli ve sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için bugüne kadar tarafımızdan bir açıklama yapılamamıştır. Soruşturmanın selameti açısından yapamadığımız açıklamalar nedeniyle sosyal medyada ve bugün de çeşitli basın kuruluşları tarafından yapılan, kesinliği henüz netlik kazanmayan ve kamuoyunda markamız Develi ile ilgili olarak bilgi kirliliğine neden olan gerçek dışı haberler nedeniyle bu açıklamayı yapmak bir zaruret olmuştur. Dileğimiz, öncelikle küçük yavrumuzun bir an önce iyileşmesi ve olayın failinin bulunmasıdır. Şirketimiz tarafından da gerek ailenin yanında olarak gerekse şikayetçi olunarak sürecin takipçisi olduğumuzu ve süreç içindeki tüm gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya ve kamuoyunu aydınlatmaya devam edeceğimizi bildirmek isteriz." 

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